Orgazmusoptimalizáció? Már erre is van applikáció!

2025.09.17.
Régen a telefont csak telefonálásra lehetett használni. Amióta megjelentek az okostelefonok, a segítségükkel az élet számos területéről tudunk statisztikát készíteni. Ebben támogatnak a különböző applikációk is. Az alábbi 5 abban segít, hogy az orgazmusod még kirobbanóbb legyen.

Volt idő, amikor a mobiloddal csak telefonálni tudtál. Ma már az okostelefon azt is megmondja, mikor lesz a legnagyobb az élvezet. A szexuális életünkből is tudunk statisztikát csinálni, hiszen csak az lesz jobb és nagyobb, amit mérünk. Habár ez az érzelmekre és vágyakra (illetve egyes szervekre) nem vonatkozik, az orgazmus igenis trackelhető, elemezhető, és az abból nyert adathalmaz grafikonná alakítható. Van, amelyik csak naplózni segít, van, amelyik pulzust mér és kalóriát számol, sőt, olyan is akad, amelyik konkrétan megmutatja, mikor voltál orgazmus közelében. Nézzük, mit tud ma a technológia, ha az intim pillanataidba is bevonod, mint harmadik felet!

orgazmus, együttlét, pásztoróra, paplal alatt, lepedőakrobatika
Az alábbi néhány applikáció segít élvezetesebbé tenni az orgazmusaidat.
Forrás: Shutterstock

1. Okos orgazmus a Lioness Smart Vibratorral – a szexjáték, ami segít optimalizálni a testi örömöket

A Lioness egy okosvibrátor, ami valós időben méri a tested reakcióit – a bőröd hőmérséketét, a pulzusodat, az izom-összehúzódásokat, és a vibráció fokozatát ennek megfelelően állítja be. Jár hozzá egy pofás kis applikáció is, ami összegzi az információkat, sőt, az elégetett kalóriákat is képes naplózni. És mit csinál még ezekből az adatokból? Orgazmusgörbéket. Látványos grafikonokat arról, hogy mikor voltál a csúcson, és melyik ritmus működött a legjobban. Ha valaha is szeretted volna tudományos nézőpontból megvizsgálni az önkielégítést, hát most megteheted. Még csak laborköpeny sem kell hozzá.

2. xTracker – a Google Calendar, csak pajzánabb tartalommal (iOS / Android)

Ez az app egyfajta szexuális napló, amelybe nem csak annyit rögzíthetsz, hogy „tegnap este 30 perc meeting volt az ágyban”. Maximum 20 paramétert adhatsz meg – a pontos kezdési és befejezési dátumoktól kezdve az időtartamon át a partner nevén keresztül egészen a védekezés típusáig. Olyan, mintha a hancúrozásodat egy Excel-táblázatban vezetnéd, csak sokkal színesebb. A napi szintű naptárnézet mellett trendeket is kapsz – mikor vagy aktívabb, mikor csökken a libidó. Tudományos keretek közé szorított szenvedély, de meglepően hasznos.

2. Sex Keeper – szexi kardió-applikáció azoknak, akik számolnák a kalóriákat is

Ez az app nem csak azt írja fel, mikor és mennyit csináltad, hanem azt is, hány kalóriát égettél el közben. Méri a pulzust, az időtartamot, és ha akarsz, még stoppert is indíthatsz. Ha te vagy az, aki az aktus után szereti tudni, hogy a lepedőakrobatika felért-e egy HIIT-edzéssel, akkor megtaláltad a neked való appot. (Spoiler: egy vadabb együttlét tényleg felér egy kardióval. Csak kicsit szórakoztatóbb.)

3. Sex Counter & Period Tracker – ciklus + intimegyüttlét-napló egy helyen (iOS)

Ez az app két fronton segít: a menstruációs ciklusodat és a szexuális aktivitásodat is nyomon követi. A kettő ugyanis nem is áll olyan messze egymástól – a hormonok bizony elég nagy játékosok a vágy terén. A napi, heti és havi statisztikák megmutatják, mikor vagy a leginkább nyitott az intimitásra, és mikor nem érdemes meglepetésszerű randit szervezni. Egyfajta libidó-barométer, csak nem kell hozzá meteorológusnak lenni.

4. EiNano – ha a japán precizitás találkozik a magányos örömökkel (Android)

Ez a japán fejlesztésű app nem cicózik. Itt nem lesznek AI-analitikák meg okoseszközös összekötések – csak te és a naptár. Bejelölheted, mikor volt önkielégítés, mennyi ideig tartott, néztél-e közben felnőtt filmet, volt-e orgazmusod, és így tovább. A felület puritán, letisztult, gyors. Pont olyan, mint maga a tevékenység: nem kell túlgondolni, csak csinálni. Aki szereti számon tartani, de nem akar minden mozdulatra szenzort, annak ideális társ.

Az intim együttlétet nem lehet egy applikációból megtanulni, de az önismeretet igen. Ezek az applikációk mindössze segítenek, hogy jobban értsd, mi működik nálad, és mi nem. És néha egy jól időzített visszajelzés – vagy egy szexi kis grafikon – szuper támpont lehet az önfelfedezéshez.

Lágy fények, izzó dallamok: Mahó Andrea és Kovács Gábor forró zenei utazásra hívja a közönséget az Orfeumban

Egyetlen este, amelyben minden benne van, amit a szerelemről, a vágyakozásról és a zene varázsáról tudni érdemes – július 24-én a budapesti Orfeumban Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes közös koncertje kelti életre a szenvedély hangjait.

Kiderült, mely nemzet férfijai a legjobb szeretők: ezzel bűvölik el partnerüket

Egy friss nemzetközi kutatás kiderítette, kik a világ legjobb szeretői. Egy brit társkereső oldal 2000 embert kérdezett meg legemlékezetesebb intim élményeikről, és az eredményekből pedig kiderült, hogy a megkérdezettek mely nemzetek fiainak hálószobai teljesítményére emlékeznek vissza legszívesebben.

Kéz nélküli maszturbáció: a felejthetetlen orgazmus titka

Nincs szükség szexuális segédeszközökre, de még a kezedre sem ahhoz, hogy fergeteges orgazmust élj át – ezzel az új módszerrel egész biztosan forróbbak lesznek az estéid, mint valaha!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
