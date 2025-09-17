Orgazmusoptimalizáció? Már erre is van applikáció!

Volt idő, amikor a mobiloddal csak telefonálni tudtál. Ma már az okostelefon azt is megmondja, mikor lesz a legnagyobb az élvezet. A szexuális életünkből is tudunk statisztikát csinálni, hiszen csak az lesz jobb és nagyobb, amit mérünk. Habár ez az érzelmekre és vágyakra (illetve egyes szervekre) nem vonatkozik, az orgazmus igenis trackelhető, elemezhető, és az abból nyert adathalmaz grafikonná alakítható. Van, amelyik csak naplózni segít, van, amelyik pulzust mér és kalóriát számol, sőt, olyan is akad, amelyik konkrétan megmutatja, mikor voltál orgazmus közelében. Nézzük, mit tud ma a technológia, ha az intim pillanataidba is bevonod, mint harmadik felet!

Az alábbi néhány applikáció segít élvezetesebbé tenni az orgazmusaidat.

Forrás: Shutterstock

1. Okos orgazmus a Lioness Smart Vibratorral – a szexjáték, ami segít optimalizálni a testi örömöket

A Lioness egy okosvibrátor, ami valós időben méri a tested reakcióit – a bőröd hőmérséketét, a pulzusodat, az izom-összehúzódásokat, és a vibráció fokozatát ennek megfelelően állítja be. Jár hozzá egy pofás kis applikáció is, ami összegzi az információkat, sőt, az elégetett kalóriákat is képes naplózni. És mit csinál még ezekből az adatokból? Orgazmusgörbéket. Látványos grafikonokat arról, hogy mikor voltál a csúcson, és melyik ritmus működött a legjobban. Ha valaha is szeretted volna tudományos nézőpontból megvizsgálni az önkielégítést, hát most megteheted. Még csak laborköpeny sem kell hozzá.

2. xTracker – a Google Calendar, csak pajzánabb tartalommal (iOS / Android)

Ez az app egyfajta szexuális napló, amelybe nem csak annyit rögzíthetsz, hogy „tegnap este 30 perc meeting volt az ágyban”. Maximum 20 paramétert adhatsz meg – a pontos kezdési és befejezési dátumoktól kezdve az időtartamon át a partner nevén keresztül egészen a védekezés típusáig. Olyan, mintha a hancúrozásodat egy Excel-táblázatban vezetnéd, csak sokkal színesebb. A napi szintű naptárnézet mellett trendeket is kapsz – mikor vagy aktívabb, mikor csökken a libidó. Tudományos keretek közé szorított szenvedély, de meglepően hasznos.

2. Sex Keeper – szexi kardió-applikáció azoknak, akik számolnák a kalóriákat is

Ez az app nem csak azt írja fel, mikor és mennyit csináltad, hanem azt is, hány kalóriát égettél el közben. Méri a pulzust, az időtartamot, és ha akarsz, még stoppert is indíthatsz. Ha te vagy az, aki az aktus után szereti tudni, hogy a lepedőakrobatika felért-e egy HIIT-edzéssel, akkor megtaláltad a neked való appot. (Spoiler: egy vadabb együttlét tényleg felér egy kardióval. Csak kicsit szórakoztatóbb.)