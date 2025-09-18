Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Töltsd ki matekkvízünket, és kiderül

Pópity Balázs
2025.09.18.
Neked vajon menne egy matekröpdolgozat? Teszteld le a matektudásod, és bizonyítsd be magadnak, hogy már nem olyan rémisztő, mint amilyennek gyerekként tűnt!

Neked milyen élményeid vannak az általános iskolás matekórákról? Még mindig gyomorgörcsöd van? Nos, itt a lehetőség, hogy mindenféle nyomás nélkül megválaszold ezeket az egyszerű matematikai kérdéseket. Törtek, százalékok és területszámítás: bizonyítsd be magadnak, hogy még mindig mennek ezek a példák. 

Törtek, százalékok, prímszámok? Rajtad vajon kifognak a tesztben lévő a matek feladatok?
Vajon okosabb vagy mint egy ötödikes? Töltsd ki a matekkvízünket!

Töltsd ki a kvízünket, és derítsd ki, mennyire vagy jó barátságban a matekkal. Teszteld le tudásod most!

1/9 Melyik prímszám?
2/9 Mekkora a területe egy téglalapnak, amelynek oldalai 10 és 6 cm hosszúak?
3/9 Hány másodperc van egy órában?
4/9 Mennyi 3400 14%-a?
5/9 Mennyi 5³
6/9 Hány centiméter a kör sugara, ha az átmérője 5 centiméter?
7/9 Mennyi a háromszög belső szögeinek összege?
8/9 Egy könyv 270 oldalas. Hány oldalt olvastál el, ha a kétharmadáig jutottál?
9/9 Hány milliliter 0,25 liter?

