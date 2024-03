Így tartsd távol magadtól a kullancsokat

A kullancsokról jó, ha tudjuk, hogyan is akaszkodnak rá a gazdatestre a vérszíváshoz. A kullancsok nem repülnek, hanem rejtőzködve lesik áldozatukat, leggyakrabban növények földhöz közeli részein, esetleg levélkupacokban. Arra várnak, hogy egy ember vagy állat hozzáérjen a növényhez, hogy átmászhassanak rá. Így a kültéri sportoláshoz, tájfutáshoz olyan helyszínt és útvonalat válasszunk, ahol minél kevésbé futhatunk a kullancsok átkapaszkodását lehetővé tevő helyzetekbe. Kitaposott, jól letisztított és karbantartott ösvényeket keressünk elsősorban.

A felszerelésünkön, ruházatunkon is jó, ha végzünk pár módosítást: viseljünk hosszúujjú, jól szellőző felsőt és hosszúszárú nadrágot, amit tűrjünk be a zoknink szárába. A kullancsriasztó sprayről se feledkezzünk el, fújjuk be magunkat alaposan indulás előtt. Ha sportolás közben levetnénk a pulóverünket, dzsekinket, akkor azt ne a derekunkra kössük – ahol esetleg átmászhat ránk a felsőnkön megtapadt kullancs – hanem tegyük a hátizsákunkba. Hazaérkezéskor vegyük le azonnal ezeket a külső rétegeket, nézzük át őket sötét kis pont után kutatva, ami esetleg kullancs lehet, és tegyük is azonnal a szennyesbe ezeket a ruhákat. Vizsgáljuk át magunkat is: a lábfejet, lábszárat, hajlatokat, hajvonal mentén a bőrünket, majd irány zuhanyozni, ahol még szintén lemoshatunk olyan kullancsot, ami még nem csípett a bőrünkbe – a kullancsok ugyanis vakok, így beletelik egy kis időbe, mire olyan helyre másznak a testen, amiről azt gondolják, megfelelő a vérszíváshoz.