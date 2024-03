Tudtad, hogy olcsóbban is vehetsz szemüveget? Így használd ki a lehetőséget

Erre is jár a garancia!

Sokan nem tudják, hogy szemüveg vásárlásakor is jár a garancia! Ha az ár meghaladja a 10 ezer forintot, legalább egy év, 100-250 ezer forintért vásárolt termékért két év, 250 ezer forintnál drágább szemüveg esetében három év a jótállási idő.

Éveket nyerünk vele!

Vásárláskor azt is fontos figyelembe venni, hogy vannak olyan optikák, akik a törvényileg meghatározott időn túl akár két évre is kiterjeszthetik a garanciát. Emellett nem ritka, hogy a minőségi gyártók a keretre és a lencsére is több éves garanciát vállalnak.