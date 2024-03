Vérzés terhesség alatt? - Ekkor fordulj mindenképpen orvoshoz!

A terhesség alatti vérzés okai:

Korai szakaszban akkor is jelentkezhet vérzés, amikor a méh nyálkahártyájába ágyazódik a megtermékenyített petesejt. Ez javarészt pecsételő vérzéssel jár, az elmaradt menstruáció helyett történik, több napig eltarthat, majd megszűnik.

Vetélés következtében is vérzést tapasztalhatunk, melynek okai nem egyértelműek. Vetélés leggyakrabban a terhesség első 12 hetében következik be, mely menstruáció szerű görcsökkel járhat. Vetélés azonban bekövetkezhet vérzés nélkül is, tünetmentesen.