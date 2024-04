Ha így kezded el az életmódváltást, nem lesz kudarc a vége

Szerezzük be azokat az eszközöket és alkalmazásokat, amelyek segítenek követni az előrehaladást és motiválnak, például lépésszámlálók, edzésterv applikációk, de kereshetünk online közösségeket is. Rengeteg ingyenes program közül válogathatunk, ezeknek a segítségével nemcsak az edzéseket, de a táplálkozásunkat is rendszerezni és követni tudjuk. Így nemcsak benyomásaink lesznek a fejlődésünkről, hanem konkrét adataink is, amelyek könnyebbé teszik a tervezést is.

Legyen meg a változatosság

Ne ragadjnuk le egyetlen mozgásformánál, hanem próbáljunk ki különféle tevékenységeket és edzésformákat. Ez segít elkerülni, hogy beleunjunk, fenntartja a motivációt. A felfedezés öröme kíváncsisággal, izgatottsággal tölt el és megadja a szükséges adrenalint is.

Ne legyünk túl kemények magunkhoz