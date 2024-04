Mozgásformák, amelyek nemcsak divatosak, de karcsúvá, erőssé és fitté tesznek

A kettlebell fejleszti az állóképességet, az erő-állóképességet és az egyensúlyt, javítja a rugalmasságot és erőedzésekhez is kiváló eszköz. A dinamikus, súllyal végzett gyakorlatok pontosságot, koncentrációt és testtudatot igényelnek. A kardió edzéseket is helyettesíti: 20 perc alatt akár 400 kalóriát is elégethetsz vele, ami látványos fogyást hoz magával, tehát túlsúlyosoknak is kiváló futás-alternatíva.