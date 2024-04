Sportoljon a gyerek, de nem mindegy mit, és az se, hogyan vesszük rá a mozgásra

Önmagától azonban kevés gyermek dönt úgy, hogy beépíti a rendszeres mozgást az életébe

Önmagától azonban kevés gyermek dönt úgy, hogy beépíti a rendszeres mozgást az életébe, nagy felelőssége van ebben a szülőknek is, akiknek az egyik legfontosabb feladata manapság, amikor a fiatalok minden korábbinál több időt töltenek az iskolapadban görnyedve, majd otthon a laptopok, tabletek és okostelefonok fölött. Noha apa és anya szeretné, ha a kölyök a szabadidejét inkább a sportpályán vagy edzőteremben töltse, sokszor a gyerek semmiféle érdeklődést nem mutat, legfeljebb az e-sportok iránt. Hogyan érheti el a szülő, hogy kisebb-nagyobb csemetéje végre elvonszolja magát edzésre?

Az egészen kicsi gyermek még sok időt tölt a szabadban, bölcsiben, óvodában futkos a kis társaival, felszabadultan játszanak, miközben fejlődik a szervezetük, különböző idegi kapcsolatok jönnek létre az agyukban. Kisiskolás korra a gyerekek egy részének továbbra is természetes tevékenység a fizikai aktivitás, ám ekkor már akadnak bőven olyanok is, akik egyáltalán nem szeretnének többet mozogni, mint amennyit muszáj. A kamaszgyerekeknél már megfigyelhető, hogy ha addig rendszeresen mozogtak is, kezdik elveszíteni az érdeklődésüket a sport iránt, köszönik szépen, nem kérnek a fizikai aktivitásból, remekül elücsörögnek ők a szobájuban is, magukra zárt ajtó mögött. Jobb lett volna ezt megelőzni, de azért még nincs minden veszve.