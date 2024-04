A vaspótlás fontos, de nem mindegy, miből és mennyi vasat viszel be a szervezetedbe

Amikor az elfogyasztott táplálékvas huzamosabb ideig nem elég a szervezetnek, kialakul a vashiány. Okozhatja a többi között az erős menstruáció, a várandósság, tápanyagfelszívódási zavar és különböző betegségek is. Annak, aki vashiánnyal küzd, vaspótló gyógyszerek szedése javasolt, mivel ahhoz, hogy a kiürült vasraktárak újra feltöltődjenek, a hemoglobin- és a vörösvértest-képződés ne károsodjon, a normál beviteli mennyiség 5-10-szeresére van szükség. Ilyenkor az idő is fontos tényező, hogy ne alakulhasson ki a már említett vashiányos anémia. Ezért javasolt a magas vastartalmú, megfelelően felszívódó, igazoltan hatásos vaspótló készítmény szedése.



Magyarországon számos változó összetételű, alacsony vastartalmú étrend-kiegészítő kapható, amelyekkel csak a napi vasvesztés kompenzálható. A magasabb vastartalmú vaspótló gyógyszerek alkalmasak vaspótlásra vashiányban, ezek többsége receptköteles gyógyszer. Az ideális vaspótló készítmény az, amelyikből legalább napi 10-15 mg vas felszívódik, nem lép kölcsönhatásba a táplálékkal és gyógyszerekkel, a lehető legkevesebb gyomor-bélrendszeri tünetet okozza és nem túladagolható.



A szájon át szedhető készítmények nagy része vas(II)-sót tartalmaz, amelyek bevétele étkezés előtt vagy után 2 órával javasolt, mivel felszívódásukat nehezítik vagy gátolják a magas rost- és fitáttartalmú ételek (diófélék, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák), a kávé, zöld és fekete tea, de a magas kalciumtartalmú élelmiszerek (tejtermékek) fogyasztása is.



A szájon át szedhető vaspótlók egy része kétvegyértékű vasat tartalmaz só formájában, de vannak olyan készítmények is, amelyeknek három vegyértékű, vasat tartalmazó, úgynevezett ferri-vegyület a hatóanyaga. A különböző hatóanyagok szervezetben való hasznosulása, mellékhatásaik gyakorisága, más gyógyszerekkel, ételkomponensekkel lehetséges kölcsönhatása és az alkalmazásuk módja is eltérő. A vashiány legjellemzőbb tünetei (sápadtság, hajhullás, bőrszárazság, fáradtság, kimerültség stb.) más betegségek jellemzői is lehetnek, ezért a hiányállapot megállapításához és a megfelelő vaspótló készítmény kiválasztásához érdemes orvosi segítséget kérni.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.