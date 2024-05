10 dolog, amire érdemes pénzt áldozni - Ne az önérzetünk kárára spóroljunk!

A magabiztos megjelenéshez vannak bizonyos dolgok, amelyekre egyszerűen muszáj pénzt költenünk. Ha nem tesszük, az önértékelésünk látja kárát.

1. A jövő

Bármilyen korúak, neműek vagyunk, érdemes gondolni a jövőre, egy váratlan kiadásra, vagy akár a nyugdíjas évekre. Ezért fontos, hogy minden hónapban félretegyünk egy kevés pénzt saját magunknak. A tudat, hogy van mihez nyúlni, nem csak biztonságérzetet ad, de az önérzetünknek is jót tesz.

2. Barátok

Sokkal nagyobb jelentősége van a társadalmi életnek, a barátoknak, a kikapcsolódásnak az életünkben, mint azt elsőre gondolnánk. Egyszerűen szükségünk van arra, hogy időnként lazítsunk, kedvünkre szórakozzunk, nevessünk, beszélgessünk, ha úgy tetszik kieresszük a gőzt. A szociális élet hiánya elszigetelődéshez, szorongáshoz és depresszióhoz vezet. Ne sajnáljuk se az időt, se az energiát, se a pénzt arra, hogy időnként megengedjünk magunknak egy pohár bort vagy egy finom vacsorát a barátokkal!

Forrás: Drazen Zigic/Shutterstock

3. Pihenés

Legyen szó szabadságról, utazásról, nyaralásról, vagy csak túrázásról, erre igenis, hogy időnként muszáj pénzt költenünk. Ha csak egy hétvégi kiruccanásra van lehetőségünk, az is sokat számít! A pihenés elengedhetetlen a túléléshez. Ha feltöltődünk energiával, kipihenjük magunkat, sokkal kisimultabbak, ragyogóbbak, szebbek leszünk, és ettől az önértékelésünk is jelentősen javul.

4. Tanulás

Akár a munkánkban, akár a hobbinkban szeretnénk fejlődni, fontos, hogy képzéseken vegyünk részt. Ezek persze pénzbe kerülnek, de tekintsünk erre olyan befektetésként, amelyek egészen biztos, hogy megtérülnek. Egyrészt magasabb kereseti lehetőséget biztosíthatnak a jövőben, másrészt az önértékelésünket is növelik.

Forrás: Prostock-studio/Shutterstock

5. Mosoly

Ahhoz, hogy magabiztosan mosolyoghassunk, elengedhetetlenül fontos, hogy makulátlan legyen a fogsorunk. Ezért ne spóroljunk a rendszeres fogászati vizsgálaton, a fogkőeltávolításon, fogfehérítésen és a jó minőségű szájápoló szereken!

6. Külső

Az önértékelésünket jelentősen meghatározza a külső kinézetünk. A fodrászra és hajápolókra ne sajnáljuk a pénzt! Nem kell mindenből a legdrágább termékeket összevásárolnunk, de fontos, hogy rendszeresen ápoljuk a hajunkat. A frizuránk ugyanis jelentősen meghatározza a megjelenésünket. Egy kócos, szálkás, lenőtt, fénytelen, ritka haj, egészen biztos, hogy tönkreteszi az önbecsülésünket. Bizonyos mértékű hajhullás és hajveszteség teljesen normális. A kor előrehaladtával azonban a haj elvékonyodik, megújulásának folyamata lelassul, szárazzá és törékennyé válhat. Hogy ezt megfelelően kezeljük, szükséges egy hozzáértő fodrász, akihez rendszeresen járunk és a megfelelő ápolószerek. Ugyanilyen fontos, hogy legyen egy jó manikűrösünk, pedikűrösünk, és a köztes időben is ápoljuk a kezünket, lábunkat. A kezünk ugyanis sok mindent elárul rólunk. A ráncok és az erek jobban láthatóak, ha száraz a bőrünk, ezért fontos, hogy mindig használjunk megfelelő hidratálót. Emellett a beszakadt, ápolatlan körmök és a repedezett sarkak sem növelik az önbizalmunkat. Ne ezen spóroljunk! Emellett a ráncok, mitesszerek, pattanások, foltok sem mutatnak jól az arcunkon. Egy profi kozmetikus gyönyörűen rendben tudja tartani a bőrünket, a számunkra megfelelő kezelésekkel, anyagokkal. Ahogy az ápolatlan arcbőr akár 10 évet is hozzáadhat a korunkhoz, úgy a megfelelően kezelt bőrnek köszönhetően ugyanennyit akár le is tagadhatunk. És hát mi növelné jobban az önbizalmunkat annál, minthogy fiatalabbnak nézünk ki a valós korunknál?