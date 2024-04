Fontosak a vitaminok, de nem mindegy, mikor és hogyan szeded be őket

Ezeket a vitaminokat nem tudja tárolni a szervezet, a felesleg a vizelettel távozik, ezért minden nap szedni kell őket. Alapesetben az étkezéssel biztosítható a napi szükséglet, de vannak helyzetek, amikor vitaminpótlás szükséges, elég csak a betegség alatt szedett nagy dózisú C-vitaminra gondolni. Emellett vízben oldódók még a B- csoport vitaminjai és a H-vitamin. Érdemes őket reggeli előtt fél órával bevenni, mert ezek a vitaminok savas közegben hasznosulnak a legjobban. Egy kivétellel: a B12-vitamin jobban felszívódik, ha étkezés közben veszed be. Ha a B12 mellett C-vitamint is szedsz, a kettő között teljen el legalább két óra.

Zsírban oldódók: étkezés közben vedd be

Ezek a vitaminok többnyire a bélben szívódnak fel, és a szervezet képes őket raktározni, például a májban, vagy a zsírszövetekben. Alapvetően a folyamatos pótlásukra hiányállapot esetén lehet szükség, például a téli hónapokban a D-vitamin szedése nagyon fontos. Ide tartozik még az A-, az E-, és a K-vitamin is. Mindegyikre igaz, hogy akkor tud a legnagyobb mennyiség felszívódni, ha zsíros étel fogyasztása közben veszed be őket. Nem kell nagy zsíros pecsenyékre gondolni, elég, ha egy kevés olajos magvat, vagy avokádót eszel, és utána veszed be a tablettát.