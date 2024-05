Az 5 legagresszívebb ráktípus, amelynek túlélési esélye alacsony

Hazánkban évente 8000 új megbetegedést fedeznek fel, és szintén évente 2100 nő hal bele a mellrákba

Mellrák

A leginkább a nőket érintő ráktípus 1 százalékban férfianál is előfordul. Ahogy azt egy korábbi interjúnkban Polgár Csaba professzor elmondta, hazánkban évente 8000 új megbetegedést fedeznek fel, és szintén évente 2100 nő hal bele a mellrákba. Holott a nulladik stádiumban felfedezett daganat 100 százalékos gyógyulási esélyt jelent, miközben az előrehaladottabb állapotú esetekben meredeken csökken a túlélés esélye. A kulcs a mammográfia, amit a hölgyek gyaran igyekeznek a kellemetlenségre hivatkozva halogatni. Hölgyek, nem olyan kellemetlen, mint amennyire hasznos, ne hanyagoljuk el!

Hasnyálmirigyrák

Gyorsan és fájdalmasan öl a hasnyálmirigyrák, amelynek tünetei között a gyomorfájás, epevezeték-elzáródás, a hasban felgyülemlett folyadék és vérzés is lehet. A hasnyálmirigy daganatos megbetegedésére nem léteznek szűrővzsgálatok, és abban is megoszlanak a vélemények, hogy gyógyítható-e egyáltalán. Akinél magasabb a kialakulás kockázata, rendszeres ultrahang- és MRI/CT vizsgálatok elvégzésével korán felismerhető a betegség, amely csak az esetek 10-20 százalékában műthethő. Sugárkezeléssel a daganatok zsugoríthatóak, de el nem távolíthatóak, ezért ez a betegség majdnem minden esetben halállal végződik.

Prosztatarák

Egy újabb ráktípus, amely jól szűrhető, ám a férfiak ritkán jelentkeznek be maguktól, mert ahogy a nők a mammográfiát, ők a prosztatavizsgálatot tartják túlságosan kellemetlennek és kínosnak is. Vannak a prosztataráknak lassabban fejlődő típusai, amelyek lehetőséget adnak az orvosonak a kivárásra, de van nagyon agresszív fajtája is, ami nagyon gyorsan terjed. Magyarországon a férfiaknál a 3. legtöbb halálesetet okozó daganattípus a tüdő- és vastagbélrák után. Kockázati tényező az életkor (általában idősebb korban alakul ki), a genetikai halmozódás és az életmód is, de bizonyos munkakörök és a prosztatarák között is találtak összefüggést.