A cikluszavarnak különféle tünetei vannak

Ha a ciklusunk nem úgy zajlik, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de mindig azonos időközönként jelentkezik, és nem tér el extrém módon az átlagostól, akkor nincs miért aggódnunk, főleg, ha semmilyen fájdalmas vagy kényelmetlenséget okozó tünet nem társul hozzá. A menstruáció kimaradásának egyik leggyakoribb oka a terhesség, a másik pedig a változókor, de ezeken kívül is sok tényező boríthatja fel a szervezetünkben a kényes egyensúlyt. Hormonális problémák, gyulladások, ciszták, miómák, polipok és daganatok, fertőzések, bizonyos gyógyszerek, betegségek és ovulációs problémák is okozhatnak cikluszavart.

A menstruációt megelőző és a menzesz alatti hormonális változások az alvásodra is hatással vannak. A mellek feszülése, a túl bő vérzés vagy a fájdalmas görcsök megszakíthatják a pihenésedet, ha pedig gyakran vagy kialvatlan, az tovább súlyosbítja a hormonális problémáidat. Ha alváshiányban szenvedsz, vagy alvászavarokkal küzdesz, a menstruációd könnyen szabálytalanná válik. Ennek az az oka, hogy az alvásért felelős hormonok a szaporítószervekre is hatással vannak.

A rossz alvás a ciklusodra is hatással van

Modern világunkban már-már népbetegséggé vált a nem kielégítő vagy a kevés alvás, más szóval az alváshiány. Gyakori panasz, hogy hiába fekszik le az érintett, nem tud elaludni, csak forgolódik, és minél inkább akarja, annál kevésbé sikerül álomba merülnie. Más ugyan el tud aludni, de éjszaka többször is felébred, sokan pedig ezt követően csak nagy sokára tudnak visszaaludni. Az alváshiánynak számos oka lehet: a rengeteg stressz, az otthoni problémák, munkahelyi gondok, de szerepet játszhat benne az esti tévézés, az okostelefonok elalvás előtti nyomkodása is. Az alváshiány eleinte csak bosszantó, később azonban komoly egészségkárosodást okozhat, például a menstruációs ciklusodra is hat.

Az alváshiánynak számos oka lehet.

Tippek a jobb alvásért

1. Tegyél rendet magad körül! Számos elmélet szerint csak nyugodt, tiszta, rendes körülmények között lehet jót aludni. Ezt az alvásszakértők azzal magyarázzák, hogy ha lefekvéskor elintézendő dolgokat, befejezetlen tennivalókat látsz magad körül, az hatással lesz az éjszakai pihenésedre, és sokkal nyugtalanabbul tudsz majd aludni.

2. Száműzd a hálószobádból a tévét és a különböző technikai kütyüket! Közvetlenül lefekvés előtt majdhogynem tilos tévét nézni, számítógép-monitort vagy telefonkijelzőt bámulni. Egy korábbi kutatás kimutatta, hogy az éjszaka folyamán az erős fény megnöveli a kortizol nevű stresszhormon szintjét, ami álmatlansághoz, hosszabb távon pedig akár depresszióhoz is vezethet.

3. Szellőztess lefekvés előtt! Lehet, hogy elsőre azt gondolod, ennek semmi jelentősége nincsen, de tévedsz! A friss oxigénnel megtelt szobában könnyebb elaludni, és pihentetőbb az éjszakai alvás, mint egy elhasznált levegőjű helyiségben.

4. Készülj rá az alvásra! A jó alvás érdekében fontos, hogy lefekvés előtt két-három órával már ne fogyassz nehéz ételeket, koffeintartalmú italokat, ne végezz aerob testmozgást. Ezek ugyanis megemelik a vérnyomást, a pulzusszámot, és így nem tud a szervezeted nyugalmi állapotba kerülni.

5. Ha napok óta nem alszol jól, könnyen előfordulhat, hogy már lefekvéskor azon rágódsz, vajon sikerül-e elaludnod, átalszod-e az éjszakát. Próbálj meg nem stresszelni ezen, mert ez szintén befolyásolhatja az elalvást és az alvás minőségét is. Fogyassz inkább nyugtató hatású gyógyteákat vagy próbálkozz meg a patikákban vény nélkül kapható gyógynövényi készítményekkel, amelyek megnyugtatnak, és segítik a pihentető alvást.

