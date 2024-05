III. Károly az Army Flying Museumban tett látogatást a napokban, ahol egy veterán katonával is beszélgetett. A katona elmesélte az uralkodónak, hogy nemrég őt is daganatos betegség miatt kezelték, és ennek következtében elvesztette az ízérzékelését. Károly erre azt mondta: ő is pont így járt. Azt nem mondta el a katonának sem, hogy milyen rákkal küzd, és azt sem, hogy a kezelés mellékhatása elmúlt-e, vagy még mindig tart.

Forrás: Getty Images

III. Károly visszatért a munkához

III. Károlynál a prosztata-megnagyobbodásával összefüggő vizsgálatok során diagnosztizáltak rákos megbetegedést. A kezeléseket február elején kezdték, akkor vissza is vonult a nyilvánosságtól, de már visszatért hivatalos teendőihez. A király betegségének híre nemcsak az Egyesült Királyságot, hanem az egész világot megrázta. A betegséggel kapcsolatban csak annyit tudni, hogy korai stádiumban vették észre az orvosok, a gyógyulási esélyek nagyon jók.