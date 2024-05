Ah, a hüvelyi problémák... Ez egy igazán izgalmas témakör, amit persze a legtöbben szeretnénk elkerülni. De miért is hagynánk, hogy egy kis hüvelygomba, viszketés vagy kellemetlen szag megállítson minket abban, hogy élvezzük az életet és önmagunkat? Nos, hölgyeim, itt az ideje, hogy szembenézzünk a hüvelygomba és egyéb rossz érzést keltő tünetek okozta problémákkal. Nem kell kétségbe esnünk, ha bekopogtat ez a nem kívánt, irritáló vendég, próbáljuk ezt is, mint minden nehézséget az életben, humorral, no meg egy kis helyi kenceficével kezelni.

Ki gondolta volna, hogy egy ilyen apróság nagy zűrzavart tud okozni az életünkben? De hát a hüvelyi fertőzések nem válogatnak, nem jelentik be, mikor támadnak, és kénytelenek vagyunk megadni magunkat a parancsaiknak. De miért kellene depisnek lenni, ha velünk is megtörténik? Hirdetés A hüvelygomba kérdése még ma is sokszor tabutémának számít. De miért is? Miért kellene csendben szenvednünk és szégyellenünk magunkat egy olyan dolog miatt, ami bárkit érinthet? Talán itt az ideje, hogy szakítsunk ezzel a régi hagyománnyal, és kezeljük a dolgot úgy, ahogy az valójában van: ez egy kis intim fertőzés, ami néha beköltözik az életünkbe, akár egy rossz párkapcsolat – ahol az egyik fél néha elmegy, aztán visszajön. Ne hagyjuk azonban, hogy ez a kis fertőzés csorbítsa az önértékelésünket! Ha már úgyis szembesülnünk kell vele, miért ne tehetnénk ezt egy kis öniróniával és önbizalommal? Nézzünk néhány példát arra vonatkozóan, hogyan kezeljük az intim fertőzéseket, ha egy baráti társaságban témaként felmerülnek. Nem kell magunkba roskadni, kezeljük lazán, humorral az adódó helyzeteket! Forrás: Shutterstock „Hmm, azt hallottam, hogy a fokhagyma segít ellene” – „Oh, azt is hallottad, hogy valakiben ki is csírázott?”

„Biztos, hogy megfelelően tisztálkodsz?” – „Oh, köszönöm a tanácsot! De nem vagyok biztos benne, hogy egy extra zuhany az életem minden problémáját megoldaná.”

„Nem gondolod, hogy ez valami fertőző dolog lehet?” – „Na persze, és miért mindig olyankor kapom el, amikor a hétvégén az anyósom teljesen kiidegel?”

„Már megint? Tényleg nem tudod ezt elkerülni?” – „Hát, úgy tűnik, hogy a gomba jobban szeret engem, mint az emberek. Ki vagyok én, hogy megtagadjam a szeretetét?” Tehát kedves nőtársaim, legyünk büszkék arra, hogy túléltük és folyamatosan túléljük a hüvelyi támadásokat, és ne hagyjuk, hogy ez a bosszantó dolog ellopja a jókedvünket! Emeljük fel a fejünket magabiztosan, és tartsunk ki akkor is, amikor szembesülnünk kell a legkellemetlenebb helyzetekkel. Ha már küzdeni kell ellene, ne csak vakaródzással, hanem humorral is megkönnyíthetjük a tüneteink elviselését! A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta. Hirdetés A Micovag Plus patikában kapható gyógyászati segédeszköz. A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!