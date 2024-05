Kelly Clarkson bevallotta, hogy fogyasztószert használt, de nem azt, amire mindenki gondol

Kelly Clarkson elképesztő átalakuláson ment keresztül az utóbbi időben. Az aranytorkú énekesnő 27 kilótól szabadult meg, ám mostanra kiderült, hogy nemcsak az életmódváltozásnak köszönheti a hatalmas súlyveszést, hanem egy gyógyszernek is.

Kelly Clarkson használt fogyasztószert

Forrás: Getty Images

Kelly Clarkson fogyasztószert használt

Az énekesnő a saját műsorában, a Kelly Clarkson Show-ban vallotta be, hogy bizony szüksége volt egy bizonyos gyógyszerre ahhoz, hogy a szervezete helyreálljon, és ez elősegítette a fogyását is. "Végül nekem is ezt kellett csinálnom, mert a vérképem annyira rossz lett" - mondta. Bár a 42 éves Clarkson tagadta, hogy használná a hírességek kedvenc fogyókúrás gyógyszerét, az Ozempicet, azt nem árulta el, hogy mit szed. "Az orvosom két évig üldözött vele, én pedig azt mondtam: 'Nem, félek tőle. Már így is pajzsmirigyproblémáim vannak" - tette hozzá.

"Mindenki azt hiszi, hogy ez az Ozempic - nem az - ez valami más.

Segíti a cukor lebontását, amit nyilvánvaló, hogy a szervezetem nem jól csinál." Kelly azt is elárulta, hogy 92 kilósan volt a legnehezebb, és addig észre sem vette, hogy túlsúlyos, amíg el nem kezdett fogyni.