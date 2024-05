Klimaxolni nem csak hőhullámokkal lehet: ezek a változókor kevésbé ismert tünetei

Hőhullámok, rendszertelen menstruáció, hangulatingadozások, fáradtság, kimerültség érzése — a premenopauza leggyakoribb, leismertebb tünetei. Ám a klimax nem csak ezekkel a jelekkel érkezhet meg a nők életébe — bár folyamat lévén valódi érkezésről talán nem is beszélhetünk —, vannak olyan, hormonhiány vagy éppen dominancia okozta tünetei is, amelyekről első nekifutásra nem is gondolnánk, hogy a változókor okozta kellemetlenségekről van szó.

A klimax tünetei változatosak, nem csak a hőhullám jelzi a változókort

Klimaxos agyi köd

Feledékeny vagy, de nem kicsit, nehezen jutnak eszedbe olyan emlékek, amelyeket korábban pontosan fel tudtál idézni. Ködösnek érzed a fejed, olyan, mintha másnapos lennél, pedig nem is fogyasztottál alkoholt. Koncentrációs zavart tapasztalsz, a kognitív készségek csökkenését, nem találod a megfelelő szavakat. A klimax korai szakaszában ez nem is olyan ritka tünet, csak nem feltétlenül a változókorral azonosítjuk. Az ösztrogén hiánya és dominanciája is okozhatja, valamint pajzsmirigyhormon-hiány.

Ízületi fájdalmak

A korral jár, mondják sokszor, de ez nem feltétlenül igaz. A „minden csontom fáj” érzését, a különösen a reggeli órákban jelentkező ízületi fájdalmakat, izommerevséget, izomerő-csökkenést is okozhatja az ösztrogén- és pajzsmirigyhormon-hiány, amely szintén a klimax velejárója. Az izommerevségen segíthet a D-vitamin pótlása is.

Szorongás, pánikroham

Egyre többen szenvednek szorongástól, kortól és nemtől függetlenül. Ám a változókor önmagában is okozhat szorongásos és a depresszív tüneteket. A hormonegyensúly (kortizol, progeszteron,ösztrogén, pajzsmirigy) felborulása miatt is érezheted magad érzékenyebbnek, sírósabbnak a szokásosnál, sőt, előfordulhat, hogy ingerlékenyebben reagálsz apróságokra, könnyebben kijössz a sodrodból.

Szívritmuszavar, szapora szívverés

Stresszes világban élünk, bárki tapasztalhat magán időnként erős szívdobogásérzést, ám a klimaxban még különösebb nyomás sem kell hozzá. Ha egy kis mozgástól is kimerült vagy, szaporán, akár szabálytalanul ver a szíved, elképzelhető, hogy a premenopauza egyik tünetét tapasztalod magadon, amelyet a nem megfelelő kortizol-, ösztrogén- és inzulinszint, valamint a pajzsmirigyhormon hiánya is okozhat.

Bármelyik tünetet tapasztalod magadon, kérj orvosi kivizsgálást! Ha pedig teljesen egészséges vagy — és akkor is, ha nem —, vedd figyelembe, hogy a klimaxnak változatosak a tünetei, ha más, gyakoribb jeleket is tapasztalsz magadon, okkal gondolhatod azt, hogy a fentieket is a változókor okozza. Életmódbeli változtatásokkal, és ha szükséges, orvosi segítséggel a kellemetlenségek jelentős része enyhíthető.