Marilyn Monroe szívszorító levelet írt orvosának a műtéte előtt

Úgy tudni, Marilyn Monroe - akinek életéről itt írtunk bővebben - a mai napig nők tízezreinek életét is megkeserítő betegségben, az endometriózisban szenvedett, olyannyira, hogy a hírek szerint tulajdonképpen halálának közvetett oka is ez lehetett. Marilyn Monroe - állítólag - azon a bizonyos utolsó estén erős fájdalmai miatt sokszoros adag fájdalomcsillapítót vett be. Nem meghalni akart, csupán az elviselhetetlen fájdalmaktól szeretett volna megszabadulni.

A világsztár ikonikus képeit elárverezték.

Forrás: AFP