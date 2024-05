Nem győzik hangsúlyozni a szakértők, hogy törődjünk többet az egészségünkkel, hogy szedjünk C-, D-, vagy éppen multivitamint, iktassunk be kalciumot és magnéziumot is, hogy egészségesek legyünk. Ráadásul kutatások is alátámasztják, hogy a fentiek hozzájárulnak a ragyogó külsőhöz is, tehát van tudományosa alapja is, hogy szépüljünk belülről. Ideje ezeket a különleges szépítőket jobban megismerni!

Szépüljünk belülről minőségi táplálékkiegészítőkkel

Forrás: Shutterstock

Szépüljünk kollagénes kedvencekkel

Az utóbbi időben egyre divatosabbá válnak az olyan arckrémek, amelyekben nagy arányban található kollagén. Ez nem véletlen, hiszen az arcunk simaságáért és rugalmasságáért ez az egyik fő felelős. A szervezetünk maga is termeli, ám sajnos a húszas éveink végén, harmincas éveink elején leáll, majd a mennyisége folyamatosan csökken. Emiatt tapasztaljuk azt, hogy a bőrünk kezd szárazabbá válni, és ezért alakulnak ki a szarkalábak is. Nem elég, ha csupán krémként visszük fel, mivel nem tud a legmélyebb rétegekbe behatolni.

Ezért lényeges, hogy különböző étrend-kiegészítők formájában vigyük be ezt a fehérjét, tehát szépüljünk belülről. A tabletták mellett az italok a legnépszerűbbek, mert peptidként fogyasztva a véráramon keresztül könnyebben eléri a bőr sejtjeit.

De nemcsak a bőrünk lesz már néhány hét után feszesebb és ragyogóbb, a hajunkat és a körmünket is egészségesebbé teszi.

Ellenállhatatlan finomságok a napi rutinban

A legtöbb étrend-kiegészítővel az a bajunk, hogy nem szeretjük lenyelni a nagy méretű kapszulákat vagy mindig elfeledkezünk róluk? Léteznek olyan változatok, amelyek garantáltan nem maradnak ki a napi rutinunkból!

Válasszunk olyan gumitablettákat vagy zseléket, amik leginkább egy mennyei ízű, gyümölcsös gumicukorra emlékeztetnek.

Ráadásul a finom íz csak az egyik előny, a másik az, hogy ezekbe többféle szépítő vitamint és ásványi anyagot rejtenek, így egyetlen darab teljeskörűen támogatja a bőr, köröm és haj egészségét. Csak tudjunk ellenállni, hogy ne habzsoljunk be mindet egyszerre!

Komplex kapszulákkal fiatalodhatsz

Ki ne szeretne egy olyan vitaminkúrát, amivel akár az idő kerekét is visszaforgathatjuk? Szerencsére léteznek olyan étrend-kiegészítők, amelyek segítenek abban, hogy frissebb, fiatalosabb legyen a megjelenésünk.

A szépségvitaminok pedig olyan antioxidánsokat, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaznak, amelyek elengedhetetlenek a bőrünk tökéletes állapotához.

Sőt, találunk olyanokat, amelyek kifejezetten egy adott problémával, például a bőr szárazságával vagy a pattanásokkal veszik fel a harcot.

Tökéletes tincsek hajvitaminokkal

Az időjárás igénybe veszi a fejbőrünket és a hajszálakat egyaránt.

Ám egy olyan étrend-kiegészítővel, ami kifejezetten a haj számára fontos vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazzák, vagyis biotint, cinket, vasat, folsavat, B12-, és A-vitamint, könnyebben célt érünk, mintha csupán kívülről ápolnánk a frizuránkat.

Ugyanis egyszerre erősítik a hajhagymákat, gyorsítják a növekedést, és még a szálak egészségéhez is hozzájárulnak. Ráadásul ezzel nemcsak a hajunkat erősítjük és tesszük ellenállóbbá, hanem a körmeinket és a bőrünket is.

Szépítő ABC

Amikor a tökéletes étrend-kiegészítő vagy vitamin összetevőit böngésszük, ezekkel a vitaminokkal és ásványi anyagokkal biztosan találkozunk. Lássuk a legfontosabb szépítőket!

A-vitamin – A bőr épségének megőrzésében nagy szerepe van, mivel lassítja a bőr rugalmasságáért felelős kollagén lebontását. Ha a hajunk töredezetté válik, esetleg hullik, a körmünk gyengébb szerkezetű, a bőrünk pedig száraz, akkor egész biztosan A-vitamin, pontosabban vashiány áll a háttérben. Éppen ezért ezt a legfontosabb pótolni.

B-vitaminok – Amennyiben hosszú, fénylő tincsekre vágyunk és erős körmökre, akkor vadásszunk a B2-, B3-, B5-, B6- és B12-vitaminokra. Ugyanis segítik a haj és körmök növekedését, a sejtek regenerálódását, például a hajszálak megújulását is.

Biotin – A B-komplex csoportba tartozik, H-vitaminként is ismerhetjük és a keratin képződését támogatja, amely a bőr, haj és a köröm egyik legalapvetőbb alkotóeleme. Éppen ezért nagyon fontos szerepe van.

C-vitamin – Ha valamitől üde és friss lesz a külsőnk, akkor a C-vitamintól, mivel segíti a sejtek vérellátását, és antioxidáns hatású.

Cink – Ez az ásványi anyag önmagában felér egy haj- és körömerősítővel, mivel segít megkötni a keratin molekulákat. De ha feszes és puha bőr az álmunk, akkor is jöhet, mivel segíti a kollagéntermelést.

E-vitamin – A C-vitaminhoz hasonlóan kiváló antioxidáns, és nem véletlen, hogy a kozmetikumok egyik leggyakoribb összetevője, hiszen óvja a sejteket a káros UV-sugárzástól, szennyeződésektől, és még a károsodott bőr gyógyulását is támogatja.

Szelén: Ez felel a szép körmökért, és a biotinnal karöltve az egészséges hajkoronáért