Víztakarékosság: megoldások, amelyekkel nemcsak a pénztárcádat, hanem a környezetet is kíméled

Mulcsolj, mulcsolj és mulcsolj!

A talajtakarás nagyon fontos pillére a vízspórolásnak. Mulcsolj, mulcsolj és mulcsolj! Legyen az fakéreg, szalma vagy éppen érett komposzt — ez a lehető legjobb megoldások egyike —, a lényeg, hogy ha beültetted a kerted, ágyásod, magas ágyásod, fedd be valamilyen természetes anyaggal a talajt. A mulcsolás abban segít, hogy a víz a felszínről ne tudjon elpárologni, a föld sokáig megőrzi a nedvességtartalmát, így csak ritkán kell locsolnod. Van, aki azt mondja, heti egyszer locsol, van, aki csak 2-3 hetente egy alkalommal öntözi a növényeket, de semmiképpen nem minden nap, pláne nem napi kétszer. A talajtakarás másik nagy előnye a víztakarékosságon túl, hogy megszűnik a gazolással töltött idő, ugyanis a mulcs alatt a gazok elpusztulnak.

Gyűjtsd az esővizet

Biztos te is megfigyelted, akárhogy is locsolsz, elég egy kis eső, utána sokkal többet fejlődnek a növényeid, mint amennyit a kitartó öntözés során. Már csak ezért is érdemes esővízgyűjtésbe fognod. Számos lehetőséged van, a dizájnos 70-100 liter víz begyűjtésére alkalmas, a kert díszeként is kitűnő tartály mellett a sima hordó is alkalmas rá. A legjobb, de szakembert és kiépítést igénylő verzió a föld alatt elhelyezhető, különböző méretekben kapható, hatalmas mennyiségű vizet öszsegyűjtó tartály, aminek a költsége nem kicsi, sőt, de megtérül, nem is különösebben hosszútávon. A kisebb hordószerű esővízgyűjtőkhöt locsolótömlő is csatlakoztatható, de ha csak sima műayag hordókba gyűjtesz sincs semmi probléma, házilag is össze tudod barkácsolni a tömlőcsatlakoztatást. Fontos, hogy a víz algásodásának megakadályozás érdekében ne átlátszó vagy fehér hordót használj.

