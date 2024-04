Hogyan lesz gyönyörű a kerted? – Őry Barnabás, a sztárkertész most elárulja a titkot

– emelte ki a sikeres kertész.

A kiváló termesztés titka A biointenzív zöldségtermesztés alapja a komposztmulcs alkalmazása fix ágyásos rendszerben. Röviden ez azt jelenti, hogy jó minőségű komposzttal takarjuk le a talajunkat, ami nem csak mulcsként, de termesztőközegként is segíteni fogja az eredményes kertészkedést. A legfontosabbnak tehát a talajjal való megismerkedés és a komposzt alkalmazása

Az emelt ágyás az új magaságyás

Az emelt ágyások általában 10-20 cm magasak, míg a magaságyások inkább 60-80 cm magasak. Ha olcsóbban szeretnénk megúszni az ágyások kialakítását, akkor az emelt ágyás egy tökéletes alternatíva lesz, mivel időben és anyagiakban is töredékéből megvalósítható egy magaságyáshoz képest.

Legyen bármilyen talajunk, ha 15-20 cm jó minőségű komposzttal feltöltjük az emelt ágyásunkat, akkor minden zöldség tökéletesen fog fejlődni benne

– emelte ki Barnabás.

Akkor termokomposztáljunk. De mit is jelent ez pontosan?

Termokomposztot sok különböző módon elő lehet állítani, ami viszont mindegyikben közös, hogy biztosítanunk kell a komposzthalomba a megfelelő nedvességtartalmat, oxigént, valamint barna és zöld szerves anyagokat.

A passzív megoldás a nyerő A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasznált szerves anyagokat megfelelő módon átnedvesítjük és a komposzthalom szellőztetését is biztosítjuk valamilyen módon. A komposzthalom felmelegedését azzal fogjuk elérni, ha legalább 1 köbméternyi szerves anyagból állítjuk össze a komposztot, melynek nagyjából egyharmada friss, nitrogénben gazdag zöld anyag, például friss szerves trágya, fűnyesedék, vagy egyéb friss növényi maradvány.

Évek óta a bioreaktor elnevezésű technológiát alkalmazom sikeresen, mindenkinek ajánlom kipróbálásra ezt az egyszerű és passzív komposztálási technológiát.

A passzív komposztálás a nyerő

Forrás: Őry Barnabás

Ásás nélküli termesztés vagy hagyományos módszer?

A hagyományos talajművelés elsődleges célja, hogy egy laza szerkezetű, könnyen megművelhető felső réteget hozzunk létre a talajban, amelybe könnyen tudunk vetni, ültetni és a növények is megfelelően tudnak fejlődni. A probléma, hogy a talaj állandó megművelése nekünk is sok munka, illetve a talajéletet és talajszerkezetet is pusztítja.

Ha szeretnénk elhagyni a hagyományos talajművelést, akkor mindenképpen nagy mennyiségű szerves anyagot kell kijuttatnunk a kertbe, és erre legalkalmasabb anyag a komposzt lesz. A komposztmulcs alkalmazásával teljesen elengedhetjük a talajművelést és egy tökéletes termőréteget kapunk.

Környezetvédelem és fenntarthatóság mindenekelőtt

Kezelhetjük fenntarthatóan és környezetbarát módon is a kertet, így minimalizálhatjuk a hulladékot és növelhetjük a terméshozamot. A legjobb megoldás erre is a már többször említett komposztálás. Ezzel akár egy teljesen zárt rendszert is létrehozhatunk a kertben.

Ha elég nagy a kertünk és sok szerves anyag keletkezik, akár teljesen önellátóak lehetünk komposztból, de ha csak egy kisebb kertünk van, akkor is könnyedén beszerezhetjük a komposztáláshoz szükséges alapanyagokat a szomszédoktól, vagy a környékről.

A kertben és akár konyhában keletkező szerves anyagok legjobb felhasználási módja a komposztálás, ráadásul a végeredmény kitűnően fogja építeni és táplálni talajunkat, amelynek segítségével finom és egészséges zöldségeket termelhetünk.