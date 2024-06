10 legfurcsább dolog, amit emberi fülből kellett eltávolítani

Az online térben csak Wax Whisperer-ként ismert fül-orr-gégész szakorvos elárulta, hogy a pályafutása során több furcsasággal is találkozott már. Most összegyűjtötte a legbizarabb tárgyakat, amelyeket emberi fülből kellett eltávolítania. Neel Raithatha, a 40 éves szakember jelenleg a leicesteri The Hear Clinic nevű rendelőjében dolgozik, ahol nap mint nap segít az embereknek abban, hogy megőrizzék a tökéletes hallás élményét.

Bizarr dolgokat kell eltávolítani a fülből - szólalt meg a szakember

Forrás: Shutterstock

10 legfurcsább dolog, amit emberi fülből távolítottak el

A cseppet sem gusztusos videóban Neel tíz olyan tárgyat mutat be, amelyek páciensek füléből húzott ki. Ezek között szerepel egy hallókészülék akkumulátor, egy otthoni fültisztító szilikon vége, gyurma, egy tollkupak és egy fog is. Továbbá egy fülbevaló hátulját, egy pattogatott kukoricaszemet, egy fésű fogát, fogselymet és hallókészülékek viaszszűrőit is eltávolított már páciensei füléből.

A szakember nem ajánlja az otthoni fültisztítást

A fül-orr-gégész azt tanácsolja, hogy mindenki kerülje az otthoni fültisztítást és a fültisztító pálcikák vagy bármilyen más tárgy használatát.

Ez nemcsak a fülzsírt tolja mélyebbre a hallójáratban, hanem sérülést is okozhat legrosszabb esetben pedig a dobhártya perforációját is eredményezheti.

Ehelyett alkalmazhatunk orvosi minőségű olívaolaj spray-t hetente vagy kéthetente, hogy segítsük a fülzsír lágyítását és eltávolítását. Ehhez hajtsuk oldalra a fejünket úgy, hogy a fülünk az ég felé nézzen, majd ezután csepegtessünk a fülünkbe" - magyarázta a szakember.