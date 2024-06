Lógó bőre fogságában él a férfi, aki testsúlya kétharmadát veszítette el 

Testsúlyának közel kétharmadát adta le két év alatt dél-karolinai Cole Prochaska. A férfi teljesen életmódot váltott, ma már edzőterembe jár, 163 kilós fogyása után ma 102 kilót nyom. Nagy problémát okoz neki azonban a fogyás után megmaradt bőre: az eltávolítóműtétre már közel 75 dollárja gyűlt össze, így hamarosan ismét teljes életet élhet: ahogy ő fogalmaz, kiszabadulhat a lógó bőre rabságából.

Már csak lógó bőre keseríti az életét

A 39 éves férfi a Todaynek elmondta, hogy bár lógó bőre még nagyon zavarja, fogyása erősebbé tette mentálisan és fizikailag is. "Aztán arra gondoltam, meg kell mutatnom az embereknek, hol tartok. Nekem is önbizalmat adott és mást is ösztönözni tudok vele" - nyilatkozta. Prochaska most az Instagramon dokumentálja fogyását, előtte-utána képeket, valamint edzési rutinokat és motivációs beszélgetéseket oszt meg abban a reményben, hogy átalakulása nemcsak másokat inspirál majd, hanem saját magát is arra ösztönzi, hogy még többet dolgozzon a céljain.

Az influenszer 2021-ben döntött úgy, hogy változtat az életén, saját kezébe veszi az irányítást, és műtét vagy bármilyen súlycsökkentő gyógyszer nélkül leadja a súlyfelesleget. „Elég rosszul éreztem magam. Úgy tettem, mint aki jól van, de valójában nagyon magányos voltam. Nem mentem sehova, ha valaki ennyire kövér, mindig retteg, hogy például nem fér bele egy székbe vagy túl sokat kell gyalogolni, vagy egyszerűen csak nincs mit felvennie" - emlékezett vissza. Elmesélte azt is, hogy a kapcsolata is tönkrement, bár meg akarta menteni azt: ekkor döbbent rá, hogy leginkább saját magát kell megmentenie.

Prochaska - aki most 120 kilót nyom - napi rutinnjának egyik fő pillére a sok gyaloglás (minimum napi 10 000 lépést tesz meg), magas fehérjetartalmú étrendet tart, nem eszik cukrot. Emellett ma már edzőterembe is jár: minden másnap 20-30 percet kardiózik, valamint hetente legalább háromszor súlyzós edzésen vesz részt.