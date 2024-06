"Tudta, hogy nem fogja túlélni" - ez okozta A farm, ahol élünk sztárjának halálát

Michael Landon mindössze 54 éves volt, amikor hasnyálmirigyrákban elhunyt. A farm, ahol élünk sztárja számára sosem volt elsődleges az egészsége, és lánya szerint tudta, hogy nem tudja majd legyűrni ezt a betegséget.

A farm, ahol élünk főszereplői, Michael Landon és Karen Grassle

A farm, ahol élünk sztárja, Michael Landon vesztét makacssága okozta

"Az egyetlen dolog, amiről tudom, hogy apám személyiségének része volt, az a makacssága. És nem hiszem, hogy az egészségére való odafigyelés prioritás volt" - mondta Michael Landon lánya, Leslie. És ez a makacsság, kihatott arra, ahogyan az egészségére tekintett - és ahogyan azt kezelte. A farm, ahol élünk sztárja 54 évesen vesztette életét nem sokkal azután, hogy 1991-ben rákot diagnosztizáltak nála, ami már átterjedt a májára is. A diagnózis után visszavonult malibui farmjára, ahol vegetáriánus étrendre tért át, vitaminokat, enzimeket szedett és az akupunktúrát is kipróbálta amellett, hogy kemoterápiát is kapott, valamint alávetette magát egy rákellenes gyógyszerrel végzett kísérleti eljárásnak. Sajnos hiába tett meg mindent, túl késő volt.

"Azt hiszem, mélyen legbelül talán tudta, hogy nem fogja túlélni"

- mondta a lánya. "Nagyon próbálta legyőzni ezt a rákot, különösen azért, mert még mindig voltak kisgyermekei, akiket fel kellett nevelnie. Azt hiszem, ha apám ma élne, azt mondaná: 'Haver, elszúrtam. Tényleg minden évben oda kellett volna figyelnem az egészségemre, és gondoskodnom kellett volna arról, hogy minden vizsgálatra eljussak'" - mondta Leslie. A diagnózis előtt ugyanis a családnak foggal-körömmel kellett harcolni azért, hogy a színész elmenjen az orvoshoz, amit már csak akkor tette meg, amikor nem tudta tovább figyelmen kívül hagyni a fájdalmait.

"Ha az ember gondoskodik a gyerekeiről és a háztartásáról, akkor elfoglalt és szétszórt lesz" - mondta. "És természetesen a családod a legfontosabb prioritásod. Így nagyon könnyű háttérbe szorítani az egészségedet" - tette hozzá a színész lánya.