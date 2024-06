Péniszgondok: tippek és trükkök, ha túl kicsi a szerszám

A kis mell és a kis pénisz sokak életét megkeseríti. Nem csak funkciójukat tekintve okozhatnak problémákat, de a megjelenésben is frusztrációkat eredményezhetnek. A férfiak és a nők sem szeretik azokat a testrészüket kiemelni, amelyekkel nincsenek megelégedve. Ezt ruhában egyszerűbb elfedni, a strandon azonban nehezebben kendőzzük el a valóságot, rögtön látszódnak a péniszgondok. Egy dolgot azonban fontos tisztázni: bárki bármekkora mérettel is rendelkezzen, minimálisan sem von le az emberi értékéből.

Péniszgondok a strandon? Így dolgozd fel!

Forrás: Shutterstock

Péniszgondok - kis méret esetén

A kicsi pénisz méret nem csak akkor jelent problémát, ha szexuális együttlétre kerül sor, hanem akkor is, amikor fürdőgatyában kell díszelegni a strandon. Ráadásul a hideg víz még rá is tesz egy lapáttal, hiszen optikai tunning helyett még kisebbé is varázsolja az amúgy is frusztrációt okozó méreteket. A hab a tortán pedig, hogy amikor az ember kijön a vízből, még az a fránya úszónadrág is jól rásimul a testre, mintha világgá akarná kürtölni a problémát. De mit lehet tenni ez ellen? Most mondhatnánk, hogy nem a méret a lényeg, de ez nem valószínű, hogy vigaszt nyújt azok számára, akik kisebb szerszámmal vannak megáldva. Ám semmiképp sem az a megoldás, hogy az ember messziről kerülje el a strandot! Először is fontos tudni, hogy a strandokon mindenki a saját testével és a saját frusztrációjával van elfoglalva, nem sok embernek marad energiája arra, hogy mások méreteit csekkolja. Ha mégis valaki tudatosan szemügyre veszi a másik adottságait, akkor pedig legalább nem árul senki zsákbamacskát, így nem akkor derül fény a problémára, amikor tényleg gondot okozhat. Nem azért megyünk strandolni a barátokkal, hogy részt vegyünk egy testépítő világbajnokságon vagy egy férfiasság méricskélésében, hanem azért, hogy élvezzük a nyarat, nagyokat csobbanjunk, napozzunk, szórakozzunk, nevessünk, jól érezzük magunkat. Ha valaki mégsem tud szabadulni a gondolattól, hogy mindenki az ő péniszének a méretét vizslatja, akkor válasszon olyan úszónadrágot, ami kellően bő, és vastagabb anyagból van. Ez kevésbé simul rá a takargatni kívánt idomokra.

A pénisz hossza akár 50 százalékkal, kerülete pedig 20-30 százalékkal zsugorodik hideg hatására. Ennek oka, hogy az erek összeszűkülnek, ami korlátozza a vér áramlását a péniszbe. Mindez kegyetlen biológiai viccnek tűnik, de valójában evolúciós előnye is van a zsugorodásnak. A test úgy van programozva, hogy megőrizze a hőt és az energiát. Így a hidegben az erőforrásait a véráramlás fenntartására fordítja a test közepébe, ahol a létfontosságú szervei vannak. De ahhoz, hogy ezt megtegye, a szervezetnek csökkentenie kell a véráramlást a végtagokba – az ujjaiban, lábujjaiban és a péniszében.

Eközben a herék visszahúzódnak, és közelebb emelkednek a test többi részéhez, így tartva a meleget. Szerencsére a zsugorodás nem tart sokáig. Amint magasabb lesz a hőmérséklet, tehát az ember kimegy a hideg vízből a napra, a teste újra felmelegszik, vére ismét szabadon áramlik, és a pénisz percek alatt visszaáll normál méretére.

A nők gondja: kis mellek

Mióta világ a világ, a női mellméret örökös és igen központi téma. Felmérések, kérdőívek tömkelege teszi fel a kérdést a férfiaknak, mekkora az ideális női mellméret, amellyel elégedettek. Míg egy időben a hatalmas keblek hódítottak, és jelentették a valódi nőiességet, ma már szerencsére inkább a természetes, sőt inkább kicsi méretek számítanak szépnek. Ahogy a férfiak esetében sem vigasztal senkit a közhelyes kijelentés, miszerint nem a méret a lényeg, nyilván a kis mellel megáldott nőket sem nyugtatja meg a divat változása. Az ő esetükben is igaz, hogy míg felöltözve ügyesen el lehet rejteni a méreteket, fürdőruhában ez már nem olyan egyszerű. De nem lehetetlen! Ma már fantasztikus szivacsbetétes bikinifelsők kaphatók, amelyeknek nem csupán az a nagy előnyük, hogy nem kürtölik világgá a mell méretét, hanem az is, hogy nem üt át rajta a mellbimbó, és vizesen sem simul rá a keblekre, feltárva a meztelen valóságot. Emellett a divattervezők is fantasztikus munkát végeznek, és olyan kollekciókat dobnak piacra, amelyek jól álcázzák a mell méretét vagy formáját, például fodrokkal, mintákkal. Szóval nem kell mást tenni, mint kiválasztani azt a fazont, amelyikben mindenki magabiztosan, szemérmeskedés nélkül végig tud sétálni a strandon, bátran csobban a vízben, és élvezi a nyarat önfeledten.