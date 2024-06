Pozitív hozzáállás a legnagyobb bajban? Jó alapokkal nem lehetetlen

Az élet viszontagságai között hajlamosak vagyunk lemondani azokról a dolgokról, amelyek örömet okoznak. A nők alapvetően is hajlamosak hátralépni, ha a párkapcsolatuk, a család, a szülők, barátok érdekei úgy kívánják, sőt akkor is, ha nem. Pedig vannak dolgok, amelyek nem képezhetnék alku tárgyát, hiszen mindannyiunknak egyetlen élete van, jó volna, ha legalább viszonylagos boldogságban élhetnénk le. Ehhez arra is szükség van, hogy akkor se veszítsük el a hitünket, akkor is megtartsuk a pozitív hozzáállásunkat, amikor az életünk kevésbé kedvező fordulatot vesz. Ennek az egyik feltétele az, hogy adjuk meg magunknak is, ami jár, ne áldozzuk fel önmagunkat semminek és senkinek az oltárán.

A pozitív hozzáállás nem mindig könnyű , de a legnagyobb bajban sem lehetetlen

Forrás: Shutterstock

Így őrizd meg a pozitív hozzáállásodat

Törődj az egészségeddel

Banálisan hangzik, és különben is kinek van ideje, pénze, pláne energiája a testével foglalkozni? Pedig az ép testben ép lélek sem azért akkora közhely, mert nem igaz, ellenkezőleg. Nem kell az edzőteremben belehalni az edzésekbe, de a vacak ételek helyett a teljesértékű táplálékok, a séta, kirándulás mindenkinek belefér az életébe. A természet elképesztő energiákat ad, amelyeket akkor is meg tudsz majd mozgatni, ha átmenetileg az életed nem fenékig tejfel. Na, tessék, újabb szólam, ami igaz...

Szeress

Akármilyen nehéz helyzetben is vagy, ne zárkózz be, ne szigetelődj el, tartsd a kapcsolatot a barátaiddal, töltsd időt a családoddal, mert a kapcsolatok valóban táplálják a lelket, megtartanak a bajban. A szeretet ereje átlendít az akadályokon, ha tudod, hogy van, akire számíthatsz a bajban, kevésbé viselnek meg a kudarcok, a szeretteiddel töltött idő segít, hogy elfeledkezz minden gondodról.

Tarts rendet magad körül

Most azon gondolkodsz, hogy mi köze a takarításnak a pozitív gondolkodáshoz? Semmi. Ám, akinek a környezete rendben van, annak nagy eséllyel a gondolatai is rendezettebbek. Ahol káosz uralkodik kívül, ott többnyire belül is kupleráj van. Tehát, tartsd karban az agyadat, a gondolataidat, az érzéseidet és az otthonodat is. A jól bejáratott rendszerek, rutinok segítenek akkor is a felszínen maradni, amikor a hullámok a fejed felett csapkodnak.