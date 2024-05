Tom Cruise lógó bőréről beszél most a világ: újabb magyarázat látott napvilágot

Félmeztelenül strandolt Tom Cruise a minap, amelyről, ahogy az lenni szokott, lesifotók is készültek és felkerültek világhálóra is. A spanyolországban készült képek több kérdést is felvetnek a színész testével kapcsolatban.

Tom Cruise megereszkedett bőrét nem csak zsírleszívás okozhatja

Tom Cruise bőre megereszkedett

A fotókat Dr. David Hill, chicagói plasztikai sebész is látta, aki azt állítja, Tom Cruise testén a megereszkedett bőr zsírleszívás következménye lehet. A szakember azt állítja, a 61 éves hollywoodi sztár ezzel együtt pazarul néz ki és filmjei tanúsítják, hogy remek kondiban van, a szépészeti beavatkozások nem múlnak el nyomtalanul.

Ha ez ember természetesen fogy, van ideje a bőrének visszahúzódnia. Zsírleszívásnál, ami egy gyors beavatkozás, nincs.

Dr. Hill hozzátette, ha Tom Cruise zsírleszíváson esett át, az kivételesen jól sikerült, nincs a testén szabálytalan kontúr és az izmok is a helyükön vannak.

Tom Cruise bőre a természetes öregedés nyomait viseli

Ezzel szemben egy másik szakértő, Dr. Howard Sobel, a New York-i Lenox Hill Kórház kozmetikai bőrgyógyász sebésze egy másik magyarázattal állt elő. Arról beszélt, elképzelhető, hogy Tom Cruise-t nem műtötték meg, bőre megereszkedése az öregedés természetes velejárója.

Ahogy idősödünk, először a mellkas, a mellkas alatti területek, a bordák körüli bőr és a hasi részek veszítenek először a rugalmasságukból. És ez fokozottan igaz a férfiakra

- osztotta meg.