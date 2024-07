Betegségek, amelyeket strandon szedhetünk össze — Így védekezz!

"Ne menjen a füledbe a víz! Azonnal vedd le a vizes fürdőruhád! Töröld meg a lábad!" – hallhattuk számtalanszor az intelmeket gyerekkorunkban a szüleinktől – és nem véletlenül. A nedves környezetet ugyanis igencsak szereti a kórokozók többsége, itt gyorsan szaporodásnak indulhatnak. Betegségek bizony előfordulhatnak a strandokon — a szakértő elárulja, hogyan tegyünk ellenük.

Betegségek a strandon

Betegségek a strandon – A bőrgyógyász elárulja, mik ezek

– A strandokon, tavakban össze lehet szedni valamilyen bacilust, gombát, vírust. A nagy meleg növeli ennek esélyét, mivel a vírusok számára kedvező környezet elősegíti az elszaporodásukat. Az épített medencékben, a strandokon azonban kezelik a vizet valamilyen fertőtlenítőszerrel, ami megelőzi ezt. Ha esetleg túlságosan sok vegyszert tesznek bele, akkor az másfajta bőrproblémákat okozhat, irritációt vagy a bőr kiszáradását. A természetes vizek minőségét is rendszeresen ellenőrzik mikorbiológiailag, az adatokat közzéteszik, így tudható, mikor nem ajánlott belemenni és mikor úszhatunk bennük biztonságosan. Főként a fürdőzés utáni és a vízen kívüli tevékenységekre érdemes ügyelni – mondja dr. Geszti Franciska bőrgyógyász.

Le a vizes fürdőruhával!

A legtöbben a bőrgombásodástól és a vírusos szemölcsöktől tartanak.

– A gomba és a szemölcsöket okozó vírusok szeretik a meleg, nedves környezetet, így ezt kell megszüntetnünk a számukra. Ezt úgy tehetjük meg, hogy úszás után azonnal lezuhanyzunk tiszta vízzel, utána alaposan megtörölközünk és szárazra cseréljük a vizes fürdőruhánkat – tanácsolja a bőrgyógyász. – Ajánlott testápolót is használni, a gyógykrémeket, gombaölő krémeket azonban nem ajánlott megelőzési céllal alkalmazni, mert rezisztenssé válhatunk ezekre. Az egészséges bőrön természetes állapotban van egy baktérium és gomba állomány, ami véd minket, és ha ezt kiírtjuk a megelőző kezeléssel, úgy a védelmüket is akadályozzuk, ez nem tesz jót a bőrünknek.

A parton, a lábvizekben és a zuhanyzóban mindig viseljünk papucsot.

– Ez a bőrgomba és az uszodaszemölcsök ellen is megvédhet. Ezt elősegíthetjük azzal, hogy amint tehetjük, lezuhanyzunk tiszta vízzel és mindig alaposan szárazra töröljük a lábunkat. Mindig csak a saját, száraz törölközőnket használjuk, ez különösen igaz a gyerekekre. Nekik még fejletlenebb az immunrendszerük, így fogékonyabbak a fertőzésekre, ezért ők könnyebben elkaphatják az uszodaszemölcsöket is.