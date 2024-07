Mit árul el fürdőruhád a szerelmi életedről? Csak a legbátrabbak merik kitölteni ezt a tesztet

1.Milyen típusú fürdőruhát választ leggyakrabban?

a) Csak bikinit vagyok hajlandó felvenni

b) Gyerekkorom óta kizárólag egyrészes fürdőruhát hordok

c) A legjobban tankiniben érzem magam

2. Színek tekintetében milyen darabra esik a választásod?

a) Az élénk színeket szeretem, mint például a piros és sárga

b) Csak feketét vagy kéket választok

c) Szerintem a barna bőrön a pasztell vagy világos színek mutatnak jól

3. Szereted a mintás darabokat?

a) A virágos vagy trópusi motívumokat nagyon kedvelem

b) Csak egyszínű fürdőruhát vagyok hajlandó hordani

c) A geometrikus vagy csíkos mintájúak a kedvenceim

4. Mennyire fontos számodra, hogy kövesd a legújabb fürdőruhadivatot?

a) Nagyon fontos, mindig a legújabb trendeket követem

b) Közepesen fontos, néha veszek újabb fazonokat

c) Nem igazán érdekel a divat, csak a kényelem számít

5. Hogyan érzed magad fürdőruhában a strandon?

a) Magabiztosan és szexisen, szeretem mutogatni magam

b) Kényelmesen és lazán, nem aggódom, hogy ki mit szól

c) Visszafogottan és diszkréten, ezért strandruhát is hordok

6. Milyen gyakran cseréled le általában?

a) Évente vagy gyakrabban biztos, hogy újat veszek

b) Két-három évente, ha már nagyon vágyom egy új fazonra

c) Csak akkor, ha elhasználódik, amúgy nem akarok erre költeni

7. Szoktál kiegészítőket viselni a strandon?

a) Persze, ékszerek és napszemüveg mindig van rajtam

b) Arra figyelek, hogy a kalap és strandtáska passzoljon

c) Csak a szükségeseket, mint egy törölköző és papucs

8. Melyik típusú fürdőruhafelsőt preferálod?

a) A háromszög bikini felső a kedvencem

b) A balconette és bandeau felső jól is mutat és kényelmes is

c) A sportos, pántos felsőkben érzem magam a legjobban

Ha leginkább „a” válaszokat adtál:

Szenvedélyes és magabiztos, és igazán merész vagy a szerelemben. Szívesen mutatod meg a tested, és nem félsz kockáztatni. Élvezed a figyelmet és bátran belemész kalandokba. A szerelmi életed éppen ezért tele van izgalommal és szenvedéllyel.

Ha leginkább „b” válaszokat adtál:

Kiegyensúlyozott és hűséges, a kényelem és a megbízhatóság a legfontosabb jellemzőid. Tudod mikor legyél visszafogott és mikor van szükség határozottságra. A szerelmi életed stabil és kiszámítható, hosszú távú kapcsolatokra törekszik.