Csodatevő dinnye – Kisimítja a bőrt és gyorsítja az anyagcserét

Az értékes dinnyemag

Van, aki gond nélkül megeszi, van, aki még a fogyasztás előtt kipiszkálja az apró sötét szemeket, pedig ezeket is érdemes elrágcsálni. A dinnye magja szintén remek ásványianyag- és vitaminforrás. Tartalmaz például esszenciális aminosavakat, telítetlen zsírsavakat, vasat, cinket, magnéziumot, káliumot, B-vitaminokat és E-vitamint is. Megehetjük a dinnyével együtt, de akár ki is gyűjthetjük és megpiríthatjuk, hogy rágcsálnivalóként fogyaszthassuk. Ha nem rágjuk meg, akkor sem kell aggódnunk, a magok nagy része egyszerűen áthalad a szervezeten, a túl nagy mennyiség viszont szorulást is okozhat.