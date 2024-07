Futni mennél? Tippek, hogy mit NE egyél előtte!

A futás előtti helyes étkezés különösen fontos a nyári melegben, hogy elkerüld a kellemetlen gyomorpanaszokat és a az olyan váratlan helyzeteket, mint az ájulást, vagy a túlzott kiszáradást. Alábbi cikkünkben összefoglaljuk, hogy mit, mikor és hogyan egyél, annak érdekében, hogy a sportolásodat semmilyen kellemetlen helyzet ne árnyékozza be, ha futni készülnél!

Mindig figyelj oda a kellő energiabevitelre, ha futni mész, ugyanis számos veszélyt rejt magában a nem megfelelő étkezés sportolás előtt!

Forrás: Shutterstock/Prostock-studio

Futni akarsz? Ezeket az ételeket kerüld el!

Zsíros ételek: Ne egyél sajtburgert, sült krumplit, olajban kisütött húst, kolbászt, mert lassítják az emésztést, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig maradnak a gyomorban, ezért nehéz, telített érzést okozhat és gátolhatja a mozgást. Mivel a zsírok emésztése hosszabb ideig tart, az energiához való hozzáférés is késleltetett lehet. Az edzés során a szervezetnek gyorsan hozzáférhető energiára van szüksége, amit elsősorban a szénhidrátok biztosítanak. A zsírok nem nyújtanak azonnali energiát, ami csökkent teljesítményhez vezethet. Veszély: A zsíros ételek túlzott fogyasztása hányingert és akár hányást is okozhat edzés közben, különösen intenzív fizikai aktivitás esetén.

Tejtermékek: A tej és a tejtermékek puffadást és kényelmetlenséget okozhatnak. Lassabban emésztődnek, ami teltségérzetet és kényelmetlenséget okozhat edzés közben. Ez csökkentheti az edzés hatékonyságát és kellemetlen érzéseket idézhet elő.

Magas rosttartalmú ételek: A rostok emésztése hosszabb időt vesz igénybe, ami azt jelenti, hogy az ilyen ételek hosszabb ideig maradnak a gyomorban. Ez súlyos teltségérzetet okozhat, és kényelmetlenséget eredményezhet edzés közben, valamit a túlzott fogyasztása hasi görcsökhöz és fájdalomhoz is vezethetnek, különösen az intenzív fizikai aktivitás során.

Cukros ételek és italok: A magas cukortartalmú ételek és italok gyors energialöketet adhatnak, de utána hamar kifáradhatsz.

Fűszeres, csípős ételek: A fűszeres ételek valóban serkentik az anyagcseréd, és akár boldogsághormonokat is felszabadíthatnak. A probléma: A fűszeres ételek serkentik a gyomor motoros készségeit is, és a gyomorsav szintje megemelkedik. Ez alapvetően nem rossz dolog, de ha egy tál chilis bab után egyenesen futni mész, akkor többek között gyomorégésre is számolnod kell, mivel a mozgás miatt a gyomornedv visszafolyik a nyelőcsövedbe.