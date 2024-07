Gyógynövények–Levendulás megoldások menstruációs panaszok és menopauza ellen

A gyógynövények számos probléma esetén nyújthatnak segítséget. Ezúttal a levendula szervezetre gyakorolt jótékony hatásait gyűjtöttük össze, amivel a menstruációs időszakban és menopauza idején is enyhíthetjük a tüneteinket.

Gyógynövények–levendula jótékony hatásai

Forrás: Shutterstock

Gyógynövények jótékony hatásai – fókuszban a levendula

A nők legalább fele tapasztal élete során görcsös fájdalmat menstruáció idején, ami még a munkavégzést és a mindennapi teendők ellátását is megnehezíti. A levendulából készült olajokkal, fürdőkkel azonban ellensúlyozhatjuk az olyan kellemetlenségeket, mint a méhfal izmainak megfeszülése, és a gyakran kísérőpanaszként jelentkező fejfájás, szédülés, hányinger, nyugtalanság. A gyógynövény a szaglóidegeinket is stimulálja, ezzel képes megnyugtatni a központi idegrendszert.

Változókor idején

A menopauza általában 45 és 60 év között jelentkezik a nőknél, és hosszú évekig is elhúzódhat. Ahogyan a neve is mutatja, ilyenkor változás áll be a szervezetben: a petefészek működése és a tüszőérési folyamatok leállnak, ezzel egy időben az ösztrogén és progeszteron termelése is csökken, a rendszeres menstruáció pedig egyre inkább elmarad. A hormonháztartás felborulása az egész szervezetre, még az idegrendszerre is hatással van. A legjellemzőbb panaszok között szerepel a súlygyarapodás, a hőhullámok, az alvászavar, hangulatingadozás, megváltozott libidó, fejfájás és lehangoltság. A levendula nyugtató és stresszoldó tulajdonságáról ebben az életszakaszban sem érdemes megfeledkezni.

Gyógynövények jótékony hatásai - a levendula segít a panaszok enyhítésében

Forrás: Shutterstock

Levendula felhasználása