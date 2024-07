Hőhullám hatása: a mentális egészségre is kihat a kánikula

Ha van jele a klímaváltozásnak, akkor az idei kánikula mindenképpen az. A hőhullám hatása a szervezetünkre többféleképpen jelentkezik, de nemcsak a forrósággal kell megküzdenünk, a szárazság, csapadékhiány is komoly fennakadásokat okoz. Melegrekordok dőlnek meg, az éjszakai pihenés sem éppen zavartalan, ahol nincs klímaberendezés, ott a meleg szinte elviselhetetlen. Kontinentális éghajlaton élőkként nem vagyunk hozzászokva a mediterrán nyárhoz, már nemcsak a gyerekeket, időseket, de mindenkit óvni kell a hőségben.

A hőhullám hatásai a mentális állapotunkban is megmutatkoznak

Forrás: Shutterstock

A hőhullám hatása a mentális állapotra

A hőség fizikai következményei, mint például a hőguta és a hőkimerülés, jól ismertek. Ám nemcsak testi tüneteket okozhat a forróság, a hőség és a mentális zavarok között is találunk összefüggést. Az ingerlékenységtől kezdve az impulzivitáson át, a koncentrációs zavarokig sokféleképpen megnyilvánulhat még az egészséges embernél is. Ezek a hatások a hőhullámok idején krízishelyzetbe sodorhatják az amúgy is sérülékeny embereket, de általános mentális egészségügyi hatásokhoz és a társadalmon belüli súrlódások növekedéséhez is vezethetnek. A szorongás nyáron, az extrém hőségben általában sem ritka, de az autisták és az egyébként is mentális nehézségekkel küzdők még nehezebb helyzetben vannak. A depresszióval, generalizált szorongással, pánikbetegséggel élők tünetei felerősödhetnek. De a hőség vérnyomás csökkenést is okozhat, ezáltal nem ritka a szédülés a nagy melegben.

Felerősödhet vagy gyengülhet a gyógyszerek hatása a hőségben

Szakemberek szerint az extrém hőség depressziósabbá vagy ingerlékenyebbé teheti az embereket, kirohanásokat idézhet elő, ráadásul bizonyos pszichiátriai gyógyszereket szedő emberek eleve érzékenyebbek a hőségre. A benzodiazepinek kivételével szinte minden pszichotróp gyógyszer ronthatja a szervezet hőkezelési képességét, növelve a hőkimerülés és a hőguta kockázatát. A hőguta sokkal veszélyesebb állapot, mint gondolnánk, egy amerikai szaklap szerint a mentális betegek kétharmadát akár meg is ölheti.

Félelmetes tünetekkel jelentkezhet a pánikroham a hőségben

Az agyra is extra feladatot ró az extrém meleg. Ha a korábban megszokotthoz hasonlóan, fokozatosan emelkedett volna a nyári hőmérséklet, nem kényszerült ekkora kompenzálásra, mint idén vagy az utóbbi néhány évben. Ha az agynak a hőszabályozó központján keresztül több munkája van a szervezet hűtésével, akkor azt a mentális állapoton keresztül fogjuk megérezni: szorongással, pánikrohamokkal hozza tudomásunkra, hogy küzd az oxigénhiánnyal. A pánikrohamok sokszor halálfélelemmel, heves szívdobogással, légszomjjal, akár ájulással jelentkeznek, a félelmetes tünetek pedig még több szorongást okoznak, míg végül ördögi kör alakulhat ki. Amint megjelennek a pánikroham első tünetei, keresni kell egy hűvös helyet és nagyon fontos a folyadékpótlás is. Izotóniás italok, porok is fogyaszthatóak ilyenkor, amelyek az izzadással elveszített elektrolitokat pótolják. Lassú, mély légzéssel és a gondolatok pozitív irányba terelésével, esetleg zenehallgatással csökkenthetőek pániktünetek.