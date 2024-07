Shannen Doherty rettegett az újabb kemoterápiától: "Az a gondolat, hogy ezt újra át kell élnem, tönkretesz"

A Beverly Hills 90210 sztárja, akit először 2015-ben diagnosztizáltak mellrákkal, őszintén beszélt a kemoterápiás kezelés újrakezdéséről három héttel a halála előtt a Let's Be Clear podcast június 24-i epizódjában. Shannen Doherty többek között arról is vallott, hogy nagyon nehéz év van mögötte, a betegsége és a férjével való válási procedúra is nagyon megviselte.

Shannen Doherty rettegett egy újabb kemoterápia gondolatától

Forrás: Getty Images/MEGACON Orlando 2024

A podcastben őszintén elmondta, hogy tisztában van vele, az élete múlhat egy újabb kemoterápiás kezelésen, de már a gondolattól is rettegett, hogy újra kórházba kell mennie.

Vissza kell mennem kemoterápiára, és ez nagyon nehéz. Az a gondolat, hogy ezt újra át kell élnem, tönkretesz. Igen, tudom, hogy negyedik stádiumú vagyok, és igen, tudom, hogy ez nagyon komoly, de amikor kórházba kell menned, elaltatnak, az egészen másképp válik nagyon valóságossá

- mondta a színésznő, aki végül július 13-án családja körében távozott az élők sorából.

A 'Beverly Hills 90210' és a 'Bűbájos boszorkák' sztárja hosszú évek óta küzdött a rákkal. 2015-ös diagnózisa után a daganat évekkel később Shannen Doherty agyára is átterjedt, nemrég meg is műtötték. A színésznő magánélete eközben romokban hevert: a válókeresetet a férj adta be 11 év házasság után, amit a színésznő kudarcként élt meg, és azt mondja, csak mostanában tért teljesen magához. A színésznő szerint Iswarienko akadályozta a válás folyamatát, mert nem akarta, hogy ő pénzhez jusson. Doherty a betegsége miatt ugyan keresőképtelen volt az utolsó hónapjaiban, de hatalmas örökséget hagyott maga után.

A színésznő és a fotós Kurt Iswarienko válása 2023 áprilisa óta húzódott már. Shannen azt állította, férje nem működik együtt a bírósággal. Nem ad át fontos pénzügyi adatokat, sem a leltárt azokról a munkáiról, amelyeket a házasságuk alatt készített, és ahhoz szükségesek, hogy megállapítsák, mennyi tartásdíjat kell fizetnie súlyos beteg feleségének. Doherty szerint a Kurt csak arra várt, hogy meghaljon, ám ezt a férfi ügyvédje határozottan tagadta.