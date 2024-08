Tönkreteheti a párkapcsolatot a felnőttkori ADHD, de van megoldás

A figyelemzavaros hiperaktivitás-zavar (ADHD) kapcsán mindenki a gyerekkori viselkedésproblémákra gondol, pedig ez a zavar felnőtteknél is jelen lehet. A felnőttkori ADHD egyre többször merül fel, és bár a diagnózist csak pszichiáter állíthatja fel, vannak jelek, amik utalhatnak a jelenlétére. A benne szenvedők agyában zavar van néhány létfontosságú funkcióban, többek között a figyelem összpontosításában, a feladatok megszervezésében, a figyelem megtartásában, a részletek megfigyelésében, a koncentrálásban, és mindezek mellett az érzelemszabályozás sem működik tökéletesen. Párkapcsolatban ezek megnehezíthetik az együttélést, hiszen sokszor az ADHD-s partner olyasmit csinál, ami egészséges embertől figyelmetlenség, a szeretet hiányának a jele lenne. Ezért tőlük és a párjuktól is erőfeszítésekre van szükség, hogy a felnőttkori ADHD miatt ne menjen tönkre a kapcsolat.

A felnőttkori ADHD esetében is fontos a szakember felkeresése.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2022 valiantsin suprunovich/Shutterstock. No use without permission.





A felnőttkori ADHD egyik jellemzője a figyelemzavar

Az ADHD-ban szenvedők számára sokszor nehéz egyetlen dologra koncentrálni, így a partnerük azt érezheti, hogy nem figyel rájuk a társuk, és elég gyakori, hogy elfelejtik betartani az ígéreteiket. Ez természetesen nagyon bántó lehet, a partner úgy érezheti, hogy mellőzve van. A megoldás a kommunikáció: érdemes jelezni a figyelemzavarban szenvedő társ felé, hogy ez problémát okoz, hiszen az elfojtott érzelmekből csúnya veszekedés lehet később. A legjobb, ha külön időt szánnak a felek a beszélgetésre, amikor sem a tévé, sem a mobiltelefon nem terelheti el az ADHD-s partner figyelmét.

A hiperfókusz elhanyagolásnak tűnhet

A figyelemzavar másik véglete a hiperfókusz, amikor a zavarban szenvedő egyetlen dologra összpontosítja minden figyelmét, és nem lehet belőle kizökkenteni, még saját maga sem tud felhagyni azzal, ami beszippantotta, legyen szó egy érdekes feladatról, vagy csak a mobiltelefonon való görgetésről. A megoldás, hogy aki tudja magáról, hogy hajlamos ilyesmire, kerülje azokat a tevékenységeket rövidebb időkre, amik magukkal tudják rántani, és az is jó megoldás, ha időzítőt állít be, amikor be kell fejezni, bármit is csinál. Hiszen a párkapcsolatra is kell időt szakítani.