10 jógapóz, ami csökkenti a menstruációs fájdalmakat

Minden nőnek magának kell kitapasztalnia, hogy a menstruáció időszakában jólesik-e neki a könnyű testmozgás vagy sem. Vannak bizonyos jógapózok, amelyek nem csak a rugalmasságot és az egyensúlyt fejlesztik, de enyhíthetik a menstruációs fájdalmakat is.

A jógapózok segíthetnek a menstruációs fájdalmak enyhítésében

Íme 10 jógapóz, amit érdemes kipróbálnod a piros napok idején!

1. Gyermekpóz (Balasana): A méh nyugtatója

A gyermekpóz a jógázók egyik kedvence, és nem véletlenül! Ez a pihentető gyakorlat segít megnyújtani a hát alsó részét, ami gyakran feszül a menstruáció alatt. Ahogy előrehajolsz, a hasi szervek is finoman masszírozódnak, ami enyhítheti a görcsöket.

Balasana póz

2. Macskapóz (Marjaryasana): Mozgás a gerincedért

Ez a dinamikus póz remekül dolgoztatja meg a gerinced, miközben fokozza a keringést a hasi területen. A gerinc előre-hátra mozgatása ellazítja a méh körüli izmokat és csökkenti a feszültséget.

Marjaryasana-póz

3. Félhold Póz (Ardha Chandrasana): Egyensúly és megkönnyebbülés

A félhold gyakorlat segít a test stabilizálásában, megnyújtja a hasi és oldalsó izmokat is. Erősíti a combokat és a hátat, miközben kíméletesen bánik a testeddel, és csökkenti a fájdalmaidat.

Ardha Chandrasana-póz

4. Lábak a falon póz (Viparita Karani): Feszültség csillapítása

Ez az egyszerű, de hatékony póz lehetővé teszi, hogy a vér áramlása könnyebben haladjon a testben, enyhítve a lábak és a hasi területek duzzanatát és feszültségét. Csak feküdj le a hátadra, és tedd fel a lábaidat a falra – azonnali megkönnyebbülés!

Viparita Karani póz

5. Istennőpóz (Supta Baddha Konasana)

Feküdj hanyatt a talajon, hajlítsd be a térdeidet, érintsd össze a talpakat és a térdeket közelítsd a talajhoz. A derekadat nyugodtan alátámaszthatod egy párnával vagy jógatéglával, ha úgy kényelmesebbnek érzed. A póz remekül nyitja a csípő és az ágyék területeit. Akár 5-10 percig is kitarthatod ezt az ászanát, és közben meditálhatsz is.

Supta Baddha Konasana póz

6. Térd-mellkas póz (Apanasana): Méregtelenítő mozdulat

Ez a gyakorlat enyhíti a hasi fájdalmakat, és segít megszabadulni a felesleges gázoktól, amelyek fokozhatják a menstruációs görcsöket. Finoman húzd a térdeidet a mellkasodhoz, és érezd, ahogyan a hasad ellazul.