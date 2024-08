Meglepő tünetekkel jelzi a tested, hogy nem mozogsz eleget

Sokszor hiába a betervezett edzés, a mozgás a szabadban, valami mindig közbejön, főleg, ha sűrű a menetrend a hétköznapokban. A mozgásszegény életmód hátrányait sokszor azok is tapasztalják, akik ugyan eljárnak átmozgatni magukat, de túl kevés időt töltenek edzéssel. Bár minden mozgás számít, ha ezeket a tüneteket tapasztalod, akkor érdemes sűríteni az edzéseid számát – ha pedig semennyi mozgás nem fér bele az életedbe, akkor muszáj valahogy beiktatni, ugyanis a mozgásszegény életmód később súlyos betegségeket okozhat.

Ha folyton éhesnek érzed magad, az lehet a mozgásszegény életmód hatása is.

A mozgásszegény életmód szorulást okozhat

Ez a kellemetlen probléma nemcsak a helytelen étrend, de a mozgáshiány miatt is kialakulhat, hiszen ha valaki csak ücsörög egész nap, belül is passzívak lesznek a dolgok.

Sajgó ízületek

Felállsz a székből, és belenyilall a térdedbe, derekadba a fájdalom? A merev ízületek sokszor komoly mozgásszervi betegségek jelei lehetnek, de van, hogy pusztán az az oka, hogy keveset mozogsz. Ha ugyanis nem használod eleget az ízületeidet, fájdalmassá, merevvé válhatnak.

Hamar kifulladsz

Akárcsak az izmokat, a légzőszerveket is edzésben kell tartani; a rendszeres mozgás ugyanis a légzést segítő izmokat is karban tartja. Ha csak ritkán mozgatod át magad, akkor könnyen azt veheted észre, hogy a buszhoz rohanástól is annyira kifulladsz, mintha maratont futottál volna.

Nyűgösség, ingerültség

Nemcsak a testi, a lelki egészségre is káros hatással van a mozgásszegény életmód; olyannyira, hogy enyhe depresszióhoz, szorongáshoz is vezethet. Egy kiadós kardióedzés – például gyors gyaloglás, biciklizés, úszás vagy futás – felpezsdíti a vérkeringést, és olyan hormonokat szabadít fele, melyektől jobb kedved lesz. A mozgás közben elért sikerek pedig az önbizalmadnak is jót tesznek.

Folyton nassolnál

Ha nincs az életedben elegendő testmozgás, könnyen lehet, hogy azon kapod magad, hogy hiába ettél eleget, folyton rágnál valamit. Bár tény, hogy edzés után az ember éhesnek érzi magát, a mozgás abban is segít, hogy az éhségérzetért felelős hormonok termelődésében egyensúly legyen; így nem fogsz olyankor is nassolnivalóra vágyni, amikor már ettél.