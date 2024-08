Rod Stewart beteg: nem áll színpadra a zenész

Rod Stewart lemondta a Las Vegas-i Residency koncert sorozatának 200. előadását. Az énekesnél bakteriális fertőzés okozott torokgyulladást, emiatt nem tudott színpadra állni. Stewart a döntést követően bocsánatot kért rajongóitól, és ígérte, hogy hamarosan visszatér.

A 79 éves Rod Stewart megígérte, hogy jövőre bepótolja a most elmaradt koncertjét

Forrás: GettyImages/Iwi Onodera

Rod Stewart teljesen elkeseredett az elmaradt koncert miatt

A 79 éves énekes szerdán fejezte be The Hits című előadását a Caesars Palace The Colosseumában, ahol az elmúlt 13 évben rendszeresen fellépett. 2011-ben mutatta be először Rod Stewart: The Hits című műsorát a klasszikus helyszínen. Sir Rod Stewart azonban órákkal az utolsó előadás előtt visszavonult, mert torokgyulladása miatt képtelen volt fellépni. A veterán rocksztár Instagramon közzétett posztjában úgy fogalmazott, hogy nem akart csalódást okozni a rajongóinak, hiszen ő is nagyon régóta várta ezt a jubileumi fellépését. Elmondása szerint mélységesen sajnálja az okozott kellemetlenségeket. Megígérte, hogy 2025-ben visszatér egy ráadással és reméli, hogy ott újra találkozhat majd rajongóival. "visszatérünk egy ráadásért!"-írta.

A nagy energiájú műsorban öt évtizedes karrierje során olyan slágereket ad elő, mint a You Wear It Well, a Da Ya Think I'm Sexy, a Tonight's The Night és a Hot Legs. Sir Rod az amerikai Rock & Roll Hírességek Csarnokának tagja, és a királynő lovaggá ütötte 2016-ban. A jövőre 80 éves sztár bevallotta, hogy bár még mindig sokat bulizik, de már azért visszafogottabban. Fontosnak tartja, hogy védje a hangját, hiszen ez az egyik védjegye. Az énekes betegsége szerencsére antibiotikumokkal kezelhető.