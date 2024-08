Terrorveszély Taylor Swift koncertjén: fájdalmas emlékeket ébresztett egy manchesteri áldozat édesanyjában

Taylor Swift három teltházas koncertet adott volna Bécsben, de terrorveszély miatt mindegyiket lefújták. A rajongók persze rendkívül csalódottak, hiába kapják vissza a jegyeik árát, azonban mindig a biztonság az első. Erre próbálja meg felhívni a figyelmet Figen Murray is, aki 2017-ben elvesztette a fiát, amikor egy Ariana Grande koncerten robbantásos merénylet történt a Manchester Arénában. A mostani veszély rendkívül fájdalmas emlékeket ébresztett benne.

Fájdalmas emlékeket ébresztett Taylor Swift koncertjének lemondása

Forrás: Gareth Cattermole/Getty Images

Terrorveszély Taylor Swift koncertjén: fájdalmas emlékeket ébresztett

A legnagyobb Taylor Swift-rajongók már évek óta azt várják, hogy élőben tombolhassanak kedvencük koncetjén. Az énekesnőnek hatalmas rajongótábora van, köztük olyan hírességekkel, mint Tom Cruise, valamint Vilmos herceg és a gyerekei. A koncertkeről készült felvételeket nézve nem nehéz kitalálni, miért is szeretnék sokan megtapasztalni ezt az élményt, de most sokak álma szertefoszlott. Az énekesnő világkörüli turnája egyik állomásaként Bécsben adott volna három teltházas koncertet is, ám mindegyiket lefújták terrorveszély miatt. A rajongók rendkívül csalódottak, de bármennyire is szomorúak azért, mert nem láthatják a koncertet, a biztonságuk az első. Ezt hangsúlyozza Figen Murray, aki 2017-ben elvesztette fiát.

Martyn Hett gyászoló édesanyja elmondta, hogy a bécsi terrorveszély visszahozta a fia elvesztésének emlékeit. Figen Murray 29 éves fia egyike volt annak a 22 embernek, akik meghaltak, amikor Salman Abedi 2017-ben felrobbantotta magát egy Ariana Grande-koncerten a Manchester Arénában.

Az volt a legijesztőbb, hogy a célcsoportjuk a fiatal lányok voltak

- mondta a mostani esetről a nő. Annak idején a robbantás az egész világot megrázta, Ariana Grande pedig a tragédia után egy jótékonysági koncertet hirdetett a macnhesteri merényletben elhunyt vagy megsérült emberek megsegítésére. A rendezvényre 6 perc alatt elkeltek a jegyek...

Taylor Swift még nem szólalt meg a koncertjei lemondása óta, az Instagram-oldalán lévő utolsó posztjában még a varsói fellépésének emlékeit idézte fel, valamint várta a következő, vagyis a bécsi állomást. „El sem hiszem, hogy már csak 2 város van hátra a The Eras Tour európai szakaszából. Tényleg elrepült az idő. Viszlát Bécsben" - írta Taylor Swift.