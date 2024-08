A Sziget Fesztivál 10 legemlékezetesebb koncertje

A Sziget Fesztivál Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb zenei eseménye, amely minden évben különleges élményeket kínál látogatói számára. Az évek során számos emlékezetes pillanat történt a fesztiválon, amik közül néhány igazán különleges helyet foglal el a résztvevők szívében. Mutatjuk őket:

A Sziget Fesztivál Európa egyik legnagyobb rendezvénye, amelyre a világ leghíresebb előadóit is meghívják

Forrás: Getty Images/Sziget Festival 2023

1. David Bowie legendás Sziget-koncertje (1997)

A brit rocklegenda, David Bowie 1997-es fellépése a Sziget egyik legemlékezetesebb koncertjeként maradt meg a fesztivál történetében. A művész ikonikus dalai, mint a "Heroes" és a "Space Oddity", mindenkit lenyűgöztek, és a közönség soraiban még ma is gyakran emlegetik ezt a csodálatos előadást:

2. Prince (2011)

Prince 2011-es fellépése szintén a fesztivál történetének egyik csúcspontja volt. A zenei zseni energikus és szenvedélyes koncertje, valamint a "Purple Rain" című slágerének élő előadása megható pillanatokat hozott a közönségnek.

3. Florence + The Machine varázslata (2015)

Florence Welch 2023-as fellépésükkel mindenkit elbűvöltek. Az énekesnő karizmatikus előadása és a zenekar dinamikus hangzása varázslatos hangulatot teremtett, ahol szem nem maradt szárazon. Az "Dog Days Are Over" és az "Shake It Out" című dalok különösen emlékezetesek maradtak a koncertezők számára, akik a mezítláb éneklő Florencel együtt táncoltak.

4. Ed Sheeran megható koncertje (2019)

Ed Sheeran 2019-es koncertje és érzelmes dalai, mint a "Perfect" és a "Shape of You", meghitt pillanatokat eredményeztek. Sheeran közvetlen stílusa és őszinte előadása sokakat megérintett - reméljük még egyszer visszatér a hazai fesztiválra.

5. Imagine Dragons káprázatos előadása (2019)

Az amerikai Imagine Dragons 2019-es koncertje maradandó élményt okozott, amely konfettiviharral és az énekes kidolgozott felsőtestével hatalmas sikert aratott.

6. Gorillaz virtuális világa (2018)

A Gorillaz sziget koncertjéről még is hallhatott, aki nem ismerte őket azelőtt. A zenekar ugyanis látványos vizuális elemekkel és animációkkal kombinált fellépése különleges és innovatív volt. Bármikor szívesen visszavárjuk őket, de addig is emlékezzünk vissza rájuk ezzel a felvétellel: