Sportolók vállán a teher – Vállsérülések az Olimpián és azon túl

Az olimpiai részvétel és egy előkelő eredmény elérése érdekében a sportolók minden erejüket és tudásukat latba vetik, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. De a túlzott erőfeszítés gyakran sérülésekhez vezet. A vállízület számos sportág esetén fokozott terhelésnek és sérülésveszélynek van kitéve, ami nem csak az élsportolók számára jelent komoly kockázatot. A különböző vállproblémák az átlagemberek életét is megnehezíthetik. Ma már azonban Magyarországon is elérhetők olyan innovatív műtéti és műtétmentes megoldások, amelyekkel eredményesen kezelhetők a sérülések, illetve a balesetek vagy a kor előrehaladtával kialakult vállproblémák. Ennek ellenére a vállprotézis-beültetések száma Magyarországon évente még mindig 1000 alatt van, holott az amerikai minták alapján 5 és 10 ezer közötti esetszám lenne indokolt. Ez azt jelenti, hogy sok magyar szenved tovább feleslegesen, nem tudva arról, hogy a megoldás elérhető közelségben van.

Allegro Kft.

A sportolók, különösen a kézilabdázók, birkózók vagy tornászok gyakran szembesülnek a vállízület túlterheléséből eredő problémákkal. Az ismétlődő mozdulatok, az intenzív edzések és a versenyek fokozott igénybevételt jelentenek, amelynek következtében ficam, rotátorköpeny-szakadás és ízületi kopás alakulhat ki. Az ilyen típusú sérülések hosszú távon komoly következményekkel járhatnak, és akár egy sportkarrier végét is jelenthetik. Egy ilyen sérülés azonban az átlagemberek életére is hatással lehet, hiszen a vállízület túlterhelése és a balesetekből eredő sérülések a mindennapi tevékenységek során is előfordulhatnak.

“A gyakori ficamokból később ízületi kopás alakulhat ki, amely akár protézis beültetését is szükségessé teheti. Számos élsportolónál végeztünk már vállprotézis-beültetést. Több olimpiai bajnok is a pácienseink között van, akik a műtét után sikeresen tértek vissza a versenypályára. Vállfájdalom esetén elengedhetetlen, hogy az érintettek ne halogassák a kezelést, hiszen minél előbb kapnak megfelelő ellátást, annál hamarabb nyerik vissza a teljes mozgásképességüket és nyújthatnak 100%-os teljesítményt, – hangsúlyozza dr. Gulyás Károly, a VállCentrum vállsebész specialista orvosa.