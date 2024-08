Újabb részletek láttak napvilágot Zac Efron balesetével kapcsolatban

A legfrisebb információk szerint Zac Efron a barátaival fürdőzött Ibiza egyik luxusvillájában, amikor kicsit mélyebbre merült a medencében a kelleténél, ahol nagy mennyiségű vizet nyelt. A színész rosszul lett, a személyzet azonnal a segítségére sietett és a biztonság kedvéért kórházba szállították.

Forrás: GC Images

A forrás szerint a színész kába volt, miután kihúzták a medencéből, emiatt úgy döntöttek, hogy kórházba viszik. Zac Efron megröntgenezték a tüdejét és miután mindent rendben találtak, néhány órán belül kiengedték, ám még egy ideig ott maradt, mert rengeteg fotós várta az épület előtt. Másnapra a jelek szerint már minden rendben volt vele. Legalábbis erre enged következtetni a 24 órán át látható Instagram-története, melyben a színész épp egy óriás gimnasztikai labdán fekve súlyzózik. A képre a sztár azt írta: „Boldog és egészséges. Köszönöm a jókívánságokat”.

Zac Efron arca teljesen megváltozott

A színész rajongóinak feltűnt, hogy a sztár nem hasonlít önmagára. Sokan egyből azzal vádolták, hogy mint megannyi híresség, ő is a plasztikai műtétek csapdájába esett, ezért változtak meg teljesen a vonásai. Mostanra azonban kiderült, hogy nem erről van szó. Zac Efron évekkel ezelőtt egy komoly balesetet szenvedett, amelyben elmondása szerint majdnem az életét vesztette. "Majdnem meghaltam" - nyilatkozta az egykori Disney-sztár, aki később arról is beszámolt, pontosan mi történt vele. A házában rohant, megcsúszott, a fejét pedig beleverte egy szökőkút gránti sarkába. Az arccsontja összetört, fémszálakkal kellett rögzíteni, majd fizioterápián is részt kellett vennie azért, hogy az izmai újra megfelelően működjenek.