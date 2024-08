Blake Lively megmutatta New York-i otthonukat - FOTÓK

Blake Lively az utóbbi időben több alkalommal is fotózási helyszínként használta otthonának egy különleges szeletét, amelynek köszönhetően a rajongók bepillantást nyerhetnek meseszép New York-i otthonába. Az ékszereit bemutatva a loft stílusú lakás néhány részletet is megcsodálhatjuk, amiből egyértelműen látszik, hogy a Gossip Girl egykori sztárjának és férjének remek ízlése van.

Blake Lively New York-i otthona nagyon stílusos

Forrás: GC Images

Blake Lively megmutatta New York-i otthonát

Blake Lively és Ryan Reynolds sem arról híresek, hogy szívesen mesélnek a magánéletükről a nyilvánosság előtt. A színésznő és szintén színész férje négy gyermeket nevelnek közösen, a legkisebb tavaly februárban jött a világra, de egészen mostanáig azt sem lehetett tudni, hogy fiú vagy lány a pici. Ebből azért lehet sejteni, hogy akkor a privát életük apró részleteit, mint például az otthonukat sem szívesen osztják meg a nagyközönséggel. Ám Blake kivételt tett és szokatlan módon az utóbbi napokban több olyan fotót is posztolt az Instagram-oldalára, amelyeken feltűnik New York-i lakásuk egy-egy részlete.

Ryan Reynolds családi bulit csinált a Deadpool & Rozsomákból: mindenki benne lesz

A Deadpool & Rozsomák az idei év egyik legjobban várt szuperhősfilmje. Ryan Reynolds és Hugh Jackman közös szereplése garantálja a sikert, de mint kiderült, több meglepetést is tartogat a film... A Reynolds famíliából ugyanis többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy benne legyenek a buliban. Ryan Reynolds felesége, Blake Lively ugyanis egy cameo-szerepet kapott a szuperhősfilmben, de nem ő az egyetlen a családból, aki beszállt a buliba, a 4 éves lányuk, Betty is fontos feladatot kapott a forgatáson. A kislány feltűnik a stáblistán, ám hogy pontosan mi is volt a dolga, az nem derült ki, ellenben az igen, hogy Hugh Jackmannek segédkezett. Ez nem is meglepő, ugyanis korábban Ryan Reynolds elárulta, Betty imádja az 55 éves színészt.

"A négyéves Bettym úgymond feltétel nélkül szereti Hugh-t" - mondta. "És ezt a szeretetet szemrebbenés nélküli erőszakkal fejezi ki" - tette hozzá. És ha már Bettynek ilyen lényeges szerep jutott, a többieket sem hagyták ki. A 7 éves Inez egy Kidpool nevű karakterként tűnik fel, míg a 9 éves James egy Sikító mutánst játszik, az 1 éves Olin szintén szerepel méghozzá Babypoolként.