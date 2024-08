Káprázatos és szexi Rihanna fesztiváli jelmeze: nem sokat bíz a fantáziára az énekesnő

A szupersztár a karibi sziget utcáin sétálva arany és bronz, a testét díszítő ékszerekben pompázott, és a szemet gyönyörködtető összeállítás nem állt meg itt, egy hozzá illő arany és bronzszínű, káprázatos fejdísz is tartozott hozzá, és természetesen a tollak sem maradhattak el. Rihanna hozta a formáját, ahogy azt a Crop Over Fesztivál látogatói megszokhatták tőle.

Rihanna nem ebben a szettben jelent meg a Crop Overen

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

Rihanna korábban rendszeresen részt vett a Crop Overen, de utoljára 2019-ben járt a fesztiválon. 2020-ban a koronavírus miatt elmaradt a felvonulás, majd a várandósság és a szülés tartotta vissza a megjelenéstől.

Rihanna karneváli viseletei a Crop Overen, időben visszafelé haladva

Ahogy azt már említettük feljebb, nem sokat takart Rihanna idei karneváli jelmeze, a fesztiválon a teljesen átlátszó, a melleit is alig takaró, de nagyon látványos tollakkal és fejdísszel kiegészített ruha mellett döntött az énekesnő.

2019-ben sokkal konszolidáltabb volt a megjelenése, a rózsaszín miniruhát testékszerekkel és rózsaszín tollakkal díszítette, így feldobva a kevésbé látványos megjelenését. Zöld szemhéjfestéket használt, a haját pedig bantu csomókba rendezte.

A barbadosi énekesnő 2017-ben is ott volt a Crop Overen, extrém kék hajjal és rózsaszín testékszerekkel állt a karneválozók közé, és az ideihez hasonlóan semmit nem takaró ruhában vonult fel.

A szexi megjelenés 2015-ben sem maradhatott el, ebben az évben Rihanna szintén minimális testfelületet takaró jelmezben, de sötétebb színekben jelent meg, mint idén, 2024-ben. Kilenc évvel ezelőtt a testékszerek mellett fekete és sötétzöld tollakat viselt a Crop Overen, és szemmel láthatólag komfortosan érezte magát a választott jelmezében.

Mi az a Crop Over Fesztivál?

A betakarítási ünnep hagyománya 1687-ben kezdődött, még a rabszolgaság idején, de akkoriban az egész régióban elterjedt, többek között Szent Vincenten, Trinidadon és Jamaicán is. Az ültetvényesek szervezték és szponzoráltak, akik élelmiszert és szeszes italt ajándékoztak a rabszolgáiknak, a munkájukért cserébe. A rabszolgák azonban gyakran saját ünnepségeket is tartottak, amelyeken énekeltek, táncoltak és vízzel töltött palackok, shak-shak, bendzsó, triangulum, hegedű, gitár és csontok használata és kísérete mellett énekeltek. A későbbiekben lett a hagyomány része a zsíros rúd megmászása, a lakomázás és az ivóversenyek is. A második világháború Barbadosra gyakorolt hatásai miatt azonban ezek az éves ünnepségek véget értek. A Crop Over Fesztivált 1970. június 1-jén rendezték meg először, de hivatalosan csak négy évvel később nevezték el fesztiválnak.