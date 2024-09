Meglepő felfedezésre jutottak a tudósok: ez lehet a boldog élet kulcsa

Az alkotás öröme teljesebbé teszi az életünket

Forrás: Shutterstock

A neurológiai vizsgálat is kimutatta, mennyit számít a hobbi az egészségben

A kreatív tevékenységek pozitív hatásait nemcsak a pszichológiai kutatások, hanem neurológiai vizsgálatok is alátámasztják. A legfrissebb eredmények szerint azoknak, akik rendszeresen foglalkoznak művészeti tevékenységekkel, alacsonyabb a kortizolszintjük és ezáltal a stressz-szintjük is. A kézműveskedés, legyen az kötés, festés vagy rajzolás, nemcsak a mentális egészségre van jótékony hatással, hanem a fizikai egészségre is. Ezek a tevékenységek az agyi működést is serkentik, és hozzájárulnak a hosszú élet eléréséhez. A kreatív hobbi lassítja az agy öregedését, ugyanis javítja a kognitív funkciókat.

A kötés és horgolás segít csökkenteni a stresszt

Forrás: Shutterstock

Ezek a legjobb terápiás hobbik

A művészet és a kézművesség terápiás hatása már régóta ismert, de a legújabb kutatások alapján ezek a tevékenységek különösen hatékonynak bizonyultak a stressz kezelésében. Az olyan nyugtató hobbik, mint a festés, a rajzolás, vagy a zene tanulása, kiváló stresszűző technikák, amelyek segítenek a mentális és lelki egyensúly megőrzésében. A terápiás hobbik közé sorolhatók azok a tevékenységek is, amelyek az alkotás örömére építenek, például a fazekasság, a kötés vagy a színezés.