Naplemente-szindróma: ahogy közeleg az este, úgy nő a feszültség

Bár a naplemente-szindróma ellen nincs ismert gyógymód, a kezelésre szolgáló gyógyszerek közé tartozhatnak a szorongásoldó, hipnotikus és neuroleptikus gyógyszerek. A mi viselkedésünk, állapotunk is hatással lehet a betegre, ha fáradtak vagy frusztráltak vagyunk, a szerettünk ezt észreveheti, akár anélkül is, hogy mi bármit is mondanánk. Ez őt is felzaklathatja. Ezért szükséges, hogy próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy hogyan kezeljük ezeket az érzelmeket.

Keressük a mintákat, melyek rámutatnak, hogy betegünknél mi váltja ki a tüneteket és próbáljunk megtenni mindent, hogy elkerüljük vagy korlátozzuk ezeket a kiváltó okokat.

Tartsuk be a napi rutint. Állítsunk be rendszeres időpontokat az ébredésre, az étkezésre és az elalvásra. Segítsünk neki a rendszeres testmozgásban, például sétáljunk a nap korai szakaszában. Igyekezzünk arra az időszakra időzíteni a találkozókat, kirándulásokat, látogatásokat és a fürdés idejét, amikor valószínűleg a legjobban érzi magát, tehát napközben, világosban. Édességet és koffeint csak reggel adjunk neki. Később a nap folyamán kínáljuk egészséges ételekkel és italokkal. Bőséges ebédet készítsünk neki, de vacsorára csak könnyű ételeket tálaljunk elé.

Ne hagyjuk, hogy szerettünk lefekvés előtt 4 órán belül szundikáljon, vagy intenzív testmozgást végezzen. Az esti órákra teremtsünk olyan nyugodt környezetet, amelyet csak tudunk. Kapcsoljuk fel a villanyokat, húzzuk be a függönyöket, mert a sötétség látványa felzaklathatja őt.

Figyeljünk arra, hogy a szobában ne legyen se túl meleg, se túl hideg. Ne csapjunk túl nagy zajt, ne emeljük fel a hangunkat, ne viselkedjünk ingerülten. Tegyünk be kellemes, lágy zenét, amely elcsendesíti az elmét. Az ágyát úgy rendezzük el, hogy az kényelmes, pihentető legyen. Halkítsuk le vagy kapcsoljuk ki a zavaró zajokat, például a telefont vagy a televíziót, főleg akkor, ha korábban azt tapasztaltuk, hogy a hangos tévézés váltja ki nála a naplemente szindrómát. Ha minden igyekezetünk ellenére mégis jelentkeznek a tünetek, maradjunk higgadtak. Kérdezzük meg tőle, hogy szüksége van-e valamire. Emlékeztessük őt, hogy mennyi az idő, de ne vitatkozzunk vele, inkább nyugtassuk meg, hogy minden rendben van. Ha fel szeretne állni, hogy mozogjon vagy lépkedjen, ne próbáljuk visszatartani.

Csak maradjunk a közelében, hogy szemmel tartsuk őt. Éjszakára hagyjuk égve a villanyt, és zárjuk be az ajtókat, ablakokat, tegyünk el mindent, ami veszélyes lehet, például a konyhai eszközöket.

Hasznos lehet, ha beszerzünk egy bébiőrzőt, mozgásérzékelőt vagy ajtó-ablak nyitás érzékelőt.

Naplemente szindróma vagy delírium? Amikor a tünetek fellépnek, az első lépés annak megerősítése, hogy valóban naplemente-szindrómáról és nem delíriumról van szó. A delírium olyan betegség, amely mentális zavartságot, a figyelem, az észlelés, a hangulat és az aktivitási szint megváltozását eredményezi. Bár a delírium egy önálló orvosi állapot, a demenciában szenvedő emberek nagyon fogékonyak rá. A különbség a kettő között, hogy a delírium gyorsan, napok vagy hetek alatt, nem pedig hónapok vagy évek alatt alakul ki, és a hozzá kapcsolódó zavartság a nap folyamán ingadozhat, míg naplemente szindróma esetén jellemzően minden betegnél a napnak körülbelül ugyanabban az időpontjában jelentkezik - délután fél öt és este 11 óra között, és általában néhány óráig tart.