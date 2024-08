Előzménysorozatot kap a Downton Abbey: a legkedveltebb karakter fiatalkora lesz a fókuszban

A Downton Abbey hatalmas népszerűségnek örvendő angol kosztümös dráma. A sorozat első részét 2010. szeptember 26-án vetítették az Egyesült Királyságban, és habár a széria már lezárult, további két filmet is forgattak. A rajongók legnagyobb örömére pedig bejelentették, hogy hamarosan érkezik az előzménysorozat, amelynek főszereplője Lady Violet Crawley lesz.

Downton Abbey előzménysorozat: a producerek a Sárkányok háza sztárját, Emily Careyt tartják az egyik legesélyesebbnek a szerepre

Forrás: Getty Images for British Vogue

Jön a Downton Abbey előzménysorozata

Értesülések szerint a sikeres franchise készítői egy előzménysorozaton dolgoznak, amely Lady Violet fiatalkori szerelmi életét mutatja be, és az 1800-as években játszódik. A történetben olyan elemek is szerepelnek, amelyeket már az eredeti sorozatban is érintettek, beleértve Lady Violet és Igor Kuragin herceg szerelmi történetét. A sorozatban Lady Violet egyszer azt mondta: „Minden nő egy rejtett történettel megy az oltár elé”, a rajongók már alig várják, hogy megismerjék a történetét.

Már megkezdődtek a találgatások arról, hogy ki fogja alakítani az ikonikus szerepet. A producerek a Sárkányok háza sztárját, Emily Carey-t és a Yellowjacket színésznőjét, Ella Purnellt tartják a legesélyesebbnek a szerepre. Egy másik esélyes a The Crown színésznője, Viola Prettejohn, aki az ötödik évadban az ifjú II. Erzsébetet játszotta.

Maggie Smith korábban már beszélt a szerepéről, elismerve, hogy nem volt számára a legkedvesebb munka. Az Evening Standardnak elmondta:

Nagyon hálás vagyok a Harry Potterben és a Downton Abbey-ben végzett munkáért, de nem mondanám, hogy kielégítő volt. Nem igazán éreztem úgy, hogy színészkedtem ezekben a produkciókban. Nagyon vágytam rá, hogy visszatérjek a színpadra, mert a színház alapvetően a kedvenc műfajom, és úgy éreztem, hogy ott valami befejezetlen maradt. De nem jött semmi olyan lehetőség, amit elfogadtam volna.

Készül a Downton Abbey harmadik filmje

Az örömhírt a Downton Abbey Instagram-oldalán tudatták, az is kiderült, hogy mely szereplőket láthatjuk viszont az újabb részben. Több szereplő is visszatér, köztük Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech és mások, például Dominic West is, aki Guy Dextert alakította a második filmben. A Downton Abbey 3 cselekményének részleteit és megjelenési dátumát még nem erősítették meg, de annyit tudni, hogy a stáb idén nyáron kezdi meg a forgatást az angliai Hampshire-ben található Highclere kastélyban.