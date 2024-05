Downton Abbey 3: hivatalosan is megerősítették, hogy jön az újabb film

A Downton Abbey hatalmas népszerűségnek örvendő angol kosztümös dráma. A sorozat első részét 2010. szeptember 26-án vetítették az Egyesült Királyságban, és habár a széria már lezárult, további két filmet is forgattak. A rajongók legnagyobb örömére pedig bejelentették, hogy jön a harmadik film is!

A Downton Abbey 2. filmjének hivatalos fotója

Forrás: AFP

Készül a Downton Abbey harmadik filmje

Az örömhírt a Downton Abbey Instagram-oldalán tudatták, az is kiderült, hogy mely szereplőket láthatjuk viszont az újabb részben. Több szereplő is visszatér, köztük Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech és mások, például Dominic West is, aki Guy Dextert alakította a második filmben. A Downton Abbey 3 cselekményének részleteit és megjelenési dátumát még nem erősítették meg, de annyit tudni, hogy a stáb idén nyáron kezdi meg a forgatást az angliai Hampshire-ben található Highclere kastélyban.