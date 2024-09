Hihetetlen, mennyi mindent elárul az egészségről a járásunk

Az agyunktól a lábujjainkig megdolgoztatja a testünket a járás, de alapesetben nem is gondolunk a mozdulatainkra, annyira magától értetődő. Így azt se vesszük észre, ha esetleg rejtett betegség miatt megváltozik; módosulhat a tartásunk, a járás sebessége, kiegyensúlyozottsága. Érdemes figyelni az alábbi jelekre, hiszen akár rejtett betegség is állhat mögöttük. Lássuk, miről árulkodik a járásunk!

Jóval azelőtt meglátszik a járáson a rejtett betegség, hogy nagyobb fájdalmat tapasztalnánk.

Forrás: Shutterstock

Rövideket lépünk

Ha az utóbbi időben lerövidültek a lépések, az utalhat térd- és csípőproblémákra. Lépéskor ugyanis a térdünk kiegyenesedik, és ha ez fájdalmat okoz, akkor ízületi probléma is lehet a háttérben. Idővel a testtartás is megváltozik az ízületi problémák miatt, így később hátfájás is jelentkezhet.

Balra tartunk

Egy kutatás során az alanyok járását figyelték, méghozzá úgy, hogy bekötött szemmel kellett tartsanak egyenes vonalban a céluk felé. Kiderült, hogy akik sokat stresszelnek, vagy szorongással küzdenek, hajlamosak baloldali irányban eltérni az egyenestől. Ennek az lehet az oka, hogy stressz és szorongás közben a jobb agyfélteke kapacitásait lekötik a nehéz gondolatok, a veszélyhelyzet kezelése.

Rejtett betegség is lehet a sántítás mögött

Az enyhe sántítás is jelzés, hogy valami nem stimmel: lehet, hogy észre se vettünk egy kisebb sérülést, nagyobb sérülés esetén pedig egyértelmű, miért bicegünk; de ha nem ért bennünket semmilyen trauma, elképzelhető az is, hogy ízületi probléma okozza. Ha egyik nap az egyik, másik nap a másik lábunkat kíméljük, vagy időnként megbicsaklik a lábunk, akkor ízületi gyulladás is meghúzódhat a háttérben.

Merev karok

A járás során a felsőtestünk is dolgozik, a karunk is előre-hátra mozdul. Ha azonban ez csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem történik menet közben, az akár gerincsérvre is utalhat.

Dülöngélés

Elsőre persze mindenkinek az alkoholos befolyásoltság jut eszébe, ha jobbra-balra dülöngélve járó embert lát, de rejtett betegség is okozhatja ezt. Van, hogy fejsérülés után, például enyhe agyrázkódás esetén jár így valaki.