Ez a reggeli csökkentheti a koleszterinszintet és javítja a szív egészségét

A magas koleszterinszint azért veszélyes, mert idővel elzáródásokat okozhat, amely gátolja a vér megfelelő áramlását. Ennek kialakulásához több tényező is hozzájárulhat, ezek közül az egyik az, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A túl sok telített zsírsav például emeli a koleszterinszintet, de vannak olyan élelmiszerek is, amelyek segítenek egészséges szinten tartani az értékét. Ez a szuper reggeli például csökkentheti a koleszterinszintet és támogatja a szív egészségét, ráadásul könnyen elkészíthető és még finom is.

Ez a reggeli segíthet csökkenteni a koleszterinszintet

Az életmódbeli döntéseink nagy hatással vannak az egészségünkre, habár nem ez az egyetlen tényező, ami számít, már egy-egy változtatással is sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük különböző betegségek kialakulásának esélyét. Bizonyos étrendi változtatásokkal a koleszterinszint is csökkenthető. Ennek érdekében nem kell mást tennünk, mint kipróbálnunk az áztatott zabot. Főzés helyett a zabot éjszakára valamilyen folyadékban, például vízben, tejben, vagy joghurtban ázni hagyjuk, majd gyümölcsökkel és mézzel ízesíthetjük. Különösen javasolt a joghurtban való áztatás a szakértők szerint.

A zab segít csökkenteni a vér koleszterinszintjét, és természetes módon alacsony a telített zsírtartalma. Nagyon laktató, így még a nassolás iránti vágyat is csökkenti. Gazdag a béta-glükán nevű rosttípusban, amelynek bizonyítottan koleszterinszint-csökkentő hatása van. Tartalmaz fehérjét, szénhidrátot és antioxidánsokat is. Igazi vitamin- és ásványianyag-bomba: tamin (B1-vitamin), szelén, E-vitamin, magnézium, foszfor, cink, mangán és vas is található benne.